Fenerbahçe, Gabriel Barbosa ile görüşme yaptı

Brezilya basını Fenerbahçe 'nin Flamengo’nun Brezilyalı golcüsü Gabriel Barbosa ile temasa geçtiğini yazdı.

OL Esporte’de yer alan habere göre Fenerbahçe’nin görüşmeyi doğrudan golcünün temsilcileriyle yaptığı belirtildi. 25 yaşındaki golcü oyuncunun Avrupa’nın birçok takımı tarafından da takip edildiği öğrenildi.

Golcü oyuncu transfer sürecini takından takip ettiği bildirilirken Barbosa’nın, Flamengo’nun sözleşme uzatma teklifini ise kabul etmediği öğrenildi. İngiltere’nin The Mirror gazetesine göre de Barbosa için Premier Lig ekibi Newcastle United da iletişimde bulunduğu ifade edildi.