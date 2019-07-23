Fenerbahçe 6 numara transferi için vitesi iyice yükseltti. Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Saint Etienne forması giyen Yann M'Vila'yı transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor... 29 yaşındaki ön liberonun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

​ST.ETİENNE İLE SIKI PAZARLIK

Damien Comolli'nin hem oyuncu hem de kulübüyle görüştüğü öğrenildi. Comolli'nin bu görüşmede tecrübeli oyuncuyu ikna ettiği, kulübüyle de görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

FRANSIZ YILDIZ AHTAPOT GİBİ

F.Bahçe'nin​ transfer listesinde yer alan Fransız yıldız Yann M'Vila orta sahadaki çalışkanlığıyla tanınıyor. Rakibe yapışıyor.

Kaynak: Takvim