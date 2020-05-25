Fenerbahçe, Fikret Arıcan’ı andı | Fikret Arıcan kimdir?

Fenerbahçe Kulübü, eski başkan, teknik direktör ve futbolcularından Fikret Arıcan’ı vefatının 26. yılında andı. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçemizde 2 Milli Küme Şampiyonluğu, 2 Türkiye Futbol Şampiyonası olmak üzere 12 kez şampiyonluk yaşamış; kulübümüze başkan, yönetici ve antrenör olarak da hizmet etmiş olan Büyük Fikret’i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fikret Arıcan, 17 Temmuz 1912'de İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola 12 yaşında Fenerbahçe'de başladı. 1931 ile 1937 arasında A Millî formayı 8 kez giydi, 2 gol attı. Bu sayı o dönemde çok seyrek millî maç oynanması ve 1937-48 arasında II. Dünya Savaşı'ndan dolayı hiçbir uluslararası müsabaka yapılamaması nedeniyle düşük kaldı. Futbol hayatının kısa bir süresi Ankara Demirspor'da geçti. Toplam 24 yıllık futbol yaşamını Fenerbahçe'de noktaladı. 20 yıl oynadığı Fenerbahçe'de 406 kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi ve 231 gol attı. Gerek kendinden yaşça küçük adaşı Fikret Kırcan ile aynı dönemde ilk on birde oynamaları, gerek dokuz yıl takımın kaptanlığını yapması, gerekse de oyunculuğu ve yüksek karakteri nedeniyle "Büyük Fikret" olarak anılageldi. Fenerbahçe Marşı'ndaki "Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler" bölümünde bahsedilen iki Fikret, Fikret Arıcan ile Fenerbahçe'de 1934-56 arasında 22 yıl oynayan Fikret Kırcan'dır.

1945-1947 arasında ve 1955'te Fenerbahçe teknik direktörlüğü, 1984-1986 arasında da Fenerbahçe başkanlığı yaptı. Döneminde Fenerbahçe futbol takımı 1984-85 sezonu şampiyonluğunu, 1984 ve 1985 Cumhurbaşkanlığı Kupalarını, 1985 TSYD Kupası'nı ve 1984 ve 1985 Donanma Kupaları'nı kazandı. Avrupa Kupaları'nda 1985-86 sezonunda ASALA terörü nedeniyle Fransa ile ilişkilerin gergin olduğu dönemde bu ülkenin şampiyonu Bordeaux'yu eleyerek sükse yaptı.

Fenerbahçe tarihinde önemli bir yere sahip olan Fikret Arıcan, 25 Mayıs 1994 yılında vefat etti.



