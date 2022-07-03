Frank Lampard yönetiminde son haftalara kadar Premier Lig'den düşme korkusu yaşayan Everton, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için kolları sıvadı. Frank Lampard'ın talepleri doğrultusunda ses getiren takviyeler yapmaya başlayan Everton'da bazı isimler de gözden çıkarıldı.

FRANK LAMPARD'IN GÖZDEN ÇIKARDIĞI YILDIZ FENERBAHÇE'YE

2021-22 sezonunun ara transfer döneminde Everton'ın yolunu tutan Frank Lampard, transferine 23,6 milyon euro ödenen Allan'ın performansından memnun kalmamıştı. İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı ön libero, Frank Lampard tarafından gözden çıkarıldı.

PİYASA DEĞERİ 60 MİLYON EURO'YA KADAR ÇIKMIŞTI

Frank Lampard, piyasa değeri bir dönem 60 milyon Euro'ya kadar çıkan deneyimli ön liberoyu kadroda düşünmediğini oyuncuya iletti. Bunun üzerine Allan, menajeri aracılığıyla kendisine kulüp aramaya başladı. Tam da bu noktada Fenerbahçe devreye girdi.

FENERBAHÇE RESMİ TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Akşam'ın haberine göre; Frank Lampard'ın planları arasında yer almayan Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe transferde kolaylık talep etti. Everton ise bonservis geliri elde etmek istediği 31 yaşındaki futbolcunun kiralanmasına sıcak bakmıyor. Fenerbahçe, Allan transferi için Everton'a ilk resmi teklifini yapmaya hazırlanıyor.

Piyasa değeri 15 milyon euro olan deneyimli ön libero, Everton formasıyla 2021-22 sezonunda çıktığı toplam 31 maçta 3 asistlik istatistik yakalamıştı.







