Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona çok yaklaştı... Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile yollarını ayırmak üzere olan Sarı- Lacivertliler, Gineli stoper Simon Falette'nin kiralanması için Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Rami'nin 2.5 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulacak olan Sarı-Lacivertliler, Falette'yi 6 aylığına kiralayacak. Gineli stoperin satın alma opsiyonu da Fenerbahçe'de olacak.

SOL STOPERDE GÖREV YAPIYOR

Sol stoperde oynayan 27 yaşındaki Falette, Serdar Aziz'in yeni partneri olacak. 1.85 boyundaki Falette, stoperin yanı sıra sol bek de oynuyor. Gineli'nin kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

BU SEZON 1 MAÇTA OYNADI

Falette için en büyük soru işareti ise oyuncunun bu sezon Eintracht Frankfurt'ta sadece 1 maçta forma giymesi. 27 yaşındaki futbolcunun maç eksiğinin olması taraftarlarda endişe yaratıyor.

FRANSIZLAR DA FENER'E YAZDI

Fransız spor sitesi RMC de Fenerbahçe'nin Simon Falette'yi renklerine bağlayacağını yazdı. Transferin imzaya kaldığı belirtildi.

7 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

F.Bahçe'nin transferini bitirme aşamasında olduğu Falette, 7 kez Gine Milli Takımı formasını giydi..