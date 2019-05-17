Fenerbahçe - Efes saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Efes maçı öncesi son dakika haberi: Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı EuroLeague'de Final - Four'a çıkan ilk takımı belirleyecek. Tarihte ilk kez Final - Four'da iki Türk takımının rakip olduğu Efes - Fenerbahçe maçı ile ilgili Türk basketbolseverlerin aklında bir çok soru var. 'Fenerbehçe - Efes maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak' sorusu bunların başında geliyor. Artık geri sayımın sürdüğü Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes maçı ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

Fenerbahçe - Efes hangi kanalda?

Fenerbahçe - Efes maçı saat 19.00'dan itibaren Beinsports 1 ve Beinsports 3 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. EuroLeague'in resmi yayıncı kuruluşu olan beinsports, mücadeleyi de iki farklı kanalından canlı olarak ekranlara getirecek.

ANADOLU EFES 18 YIL SONRA YENİDEN FINAL FOUR'DA

Turkish Airlines EuroLeague tarihinde Final Four organizasyonuna katılan ilk Türk takımı olan Anadolu Efes, 18 yıl aradan sonra yeniden Final Four'da mücadele edecek. Tarihinde 1999-2000 ve 2000-2001'de (Suprolig) Final Final oynama başarısı gösteren Lacivert-beyazlı takım, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalma başarısı gösterdi.

ERGİN ATAMAN'IN 3'ÜNCÜ FINAL FOUR'U

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, 3'üncü kez EuroLeague Final Four'a katılacak.

1999-2000 sezonunda o dönemli adıyla Suprolig'de mücadele eden Anadolu Efes'i çalıştıran Ataman, takımını Final Four'a çıkardı. Ardından İtalyan ekibi Montepaschi Siena'nın başında 2002-2003 sezonunda Final Four'a katılma başarısı gösterdi.

Ergin Ataman, 3'üncü Final Four'unu da Anadolu Efes'in başında bu sezon gerçekleştirecek.

ATAMAN'IN BAŞARILARI

Tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın kariyerinde öne çıkan diğer başarıları ise şöyle;

- Beşiktaş ile 37 sene sonra lig şampiyonluğu

- Beşiktaş ile EuroChallenge şampiyonluğu

- Galatasaray ile 23 sene sonra lig şampiyonluğu

- Galatasaray ile Türk basketbol tarihinin ilk EuroCup şampiyonluğu

- Anadolu Efes ile 18 sene sonra EuroLeague'de Final Four

ANADOLU EFES BURAYA NASIL GELDİ?

Anadolu Efes, EuroLeague normal sezonunda 30 maçta 20 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak sezonu 4'üncü sırada noktaladı ve play-off'a saha avantajıyla girdi. Play-off çeyrek final serisinde 5'inci Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelen İstanbul ekibi, 5 maç sonunda 3-2'lik sonuçla adını Final Four'a yazdırdı.

FENERBAHÇE BEKO ÜST ÜSTE 5'İNCİ KEZ FINAL FOUR'DA

Fenerbahçe Beko, üst üste 5'inci kez Final Four'da mücadele edecek. Organizasyonda geride kalan üç sezonda final oynayan Sarı-lacivertli ekip, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Final Four'da önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i, sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı.

OBRADOVIC FARKI

Fenerbahçe, 2013 yılında Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in göreve başlamasıyla yükselişe geçti.

EuroLeague'i 1'i Fenerbahçe'yle olmak üzere 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan ve Avrupa Ligi yönetimi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen Obradovic, sarı lacivertli takımda 6'ncı sezonunda da başarılarına yenisini ekliyor. Fenerbahçe Beko, bu 6 sezonun 5'inde de son 4'e kalmayı başardı.

EuroLeague'de 24'üncü sezonunu geçiren Obradovic, 18'inci kez Final Four'a kalma başarısı gösterdi. Fenerbahçe Beko'yu 5'inci kez son 4'e getiren Obradovic, Panathinaikos'u 8, Real Madrid'i 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yı ise birer kez Final Four'a taşıdı.

Obradovic, daha önce Final Four'da 9 şampiyonluğun yanı sıra 3 kez ikincilik, 2 kez üçüncülük ve 3 kez de dördüncülük yaşadı. Sırp başantrenör ayrıca üst üste 5'inci kez bir takımı Final Four'a çıkartan ilk başantrenör oldu.

FENERBAHÇE BEKO BURAYA NASIL GELDİ?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague normal sezonunda 30 maçta 25 galibiyet elde ederken, yalnızca 5 kez mağlup oldu. Normal sezonu lider bitirerek, yeni formatta sezonu lider bitiren ilk Türk takımı olmayı başaran Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde 8'inci Zalgiris Kaunas ile eşleşti. Zalgiris Kaunas'a karşı kendi sahasındaki ilk maçı kazanıp, ikinci maçta mağlup olan Fenerbahçe, Litvanya'daki iki maçı da kazanarak adını üst üste 5'inci kez Final Four'a yazdırdı.





Fenerbahçe - Anadolu Efes: 7-5

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında daha önce 12 kez karşılaştığı Anadolu Efes’e önemli bir üstünlük kurdu. Sarı - Lacivertliler, 13. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes’e oynadığı 12 maçta 5 defa kaybetti, 7 kez kazandı.

Bu sezon 7. randevuları

6 maçta 3’er galibiyet İki takım bu yıl 6 kez karşı karşıya geldi ve taraftar üçer galibiyet aldı. 7. maç belki de sezonun en kritik mücadelesi olacak. Fenerbahçe’de Datome ve Lauvergne sakat. Vesely ve Kaliniç ise sakatlıktan çıktı.

Obradoviç - Ataman mücadelesi

Fenerbahçe Beko'nun yaşayan efsanesi haline gelen başantrenör Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes'e tarihi bir başarı yaşatan koç Ergin Ataman'ın Avrupa basketbolundaki çekişmesi 22 yıl önce başladı. Benetton ile Türk Telekom, EuroLeague gruplarında karşılaştı. İlk Final Four eşleşmeleri ise 2000’de Efes-Panathinaikos maçıydı, Sırp antrenör finale çıktı, Ataman 3. oldu.

Ataman 3. kez F4'te

Fenerbahçe Beko ile karşılaşmaya hazırlanan Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 3. kez Turkish Airlines EuroLeague Final Four’unda yer alacak. Ataman, ilk olarak 1999-2000 sezonunda o dönemki adıyla FIBA Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes’i Final Four’a taşımıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, İtalyan ekibi Montepaschi Siena’ya da 2002-2003 sezonunda Final Four oynatma başarısı göstermişti. İki takım da Ergin Ataman yönetimde mücadele ettikleri Final Four’u üçüncü olarak tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Sarı-lacivertliler, Turkish Airlines Euroleague 2018-19 sezonunda normal sezonu 25 galibiyet ve 5 yenilgiyle lider bitirdi. Fenerbahçe, Euroleague güncel formatında normal sezonda en yüksek galibiyet sayısına ulaşan takım olurken, Play-off’ta da Zalgiris Kaunas’ı 3-1 ile geçerek üst üste beşinci kez Final-Four bileti aldı.

Fenerbahçe'de önemli eksikler

Fenerbahçe Beko'da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, sakatlıkları nedeniyle Final-Four maçlarında forma giyemeyecek. Joffrey Lauvergne takımla birlikte Vitoria’ya seyahat ederken, Gigi Datome ise kafileye perşembe akşamı dahil olacak. Yine takımla birlikte Vitoria’ya seyahat eden Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in durumları ise maç saatinde belli olacak.

Anadolu Efes 18 yıl sonra

Anadolu Efes, Euroleague 2018-19 sezonunda normal sezonu 20 galibiyet ve 10 yenilgiyle beşinci sırada bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Play-off turunda ise Barcelona Lassa’yı 3-2 ile geçerek 18 yıl aranın ardından Final-Four bileti almış oldu.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Euroleague kulvarında oynadığı 12 maçın 10’unu kazandı. İki ekip arasında oynanan Euroleague maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

2018-19 Fenerbahçe Beko 84-66 Anadolu Efes

2018-19 Anadolu Efes 89-83 Fenerbahçe Beko

2017-18 Anadolu Efes 84 - 89 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 81 - 70 Anadolu Efes

2016-17 Anadolu Efes 80 - 77 Fenerbahçe

2016-17 Fenerbahçe 88 - 80 Anadolu Efes

2015-16 Fenerbahçe 90 - 86 Anadolu Efes

2015-16 Anadolu Efes 73 - 77 Fenerbahçe

2014-15 Fenerbahçe Ülker 83 - 72 Anadolu Efes

2014-15 Anadolu Efes 71 - 77 Fenerbahçe Ülker

2013-14 Fenerbahçe Ülker 84 - 65 Anadolu Efes

2013-14 Efes 63 - 71 Fenerbahçe Ülker

İki takım bu sezon şu ana dek 6 maçta karşılaştı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu maçlarda 3'er galibiyet elde etti.

Zeljko 10. şampiyonluğu hedefliyor

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic, 10. EuroLeague kupasını almanın hesaplarını yapacak.

Bu sezon üst üste 5. kez Final Four’da mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekipte başantrenör Obradovic, kazandığı 9 kupa ile bu ligi fazla kazanan koç unvanına sahip.

Sırp çalıştırıcı, 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017’de kupayı müzesine götürdü.

Obradovic son EuroLeague şampiyonluğunu, 2017 yılında İstanbul’da düzenlenen finalde Fenerbahçe ile yaşamıştı.







