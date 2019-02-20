Nevşehir Belediyespor'un 14 yaşındaki altyapı oyuncusu Efekan Karayazı Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından gözlenen genç oyuncu hedefinin A Milli takım olduğunu söyledi.

Nevşehir Belediyespor’un altyapısında yetişen Efekan Karayazı, Milli Takım seçmelerinde gösterdiği üstün performans sonrasında dikkat çekmişti.

Milli takım yetkilileri tarafından bir süredir yakından takip edilen Efekan, geçtiğimiz günlerde 14-18 Şubat tarihleri arasında yapılan milli takım seçmelerine davet edilmiş ve kamptaki performansıyla beğenilmişti. Milli takım seçmelerinde beğenilmesinin ardından U-14 milli takımından davet alan Efekan Karayazı, bugün sarı lacivertli takımla sözleşme imzaladı ve resmen Fenerbahçe altyapısının bir oyuncusu oldu.

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