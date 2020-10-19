Fenerbahçe duran toptan fark yarattı

Ligde dün akşam Göztepe’yi 3-2’lik skorla deviren Fenerbahçe, dünkü mücadeleyle beraber bu sezon attığı 7 golün 5’ini duran toptan bulduğu gollerle kaydetti. Fatih Karagümrük karşılaşmasında Mbwana Samatta’nın ve dün akşamki mücadelede Dimitrios Pelkas’ın sayıları dışındaki 5 gol, duran top pozisyonlarından geldi. Jose Sosa, penaltıdan 2 gol atarken Caner Erkin de 3 kez kornerden gönderdiği topla asist yaptı.