Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun ilk ayağında Fenerbahçe , tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus ve yenilenmiş kadrosuyla ilk resmi maçında Dinamo Kiev ile karşılaştı. Uzun yıllar Türkiye’de de görev yapmış, Avrupa futbolunun önemli isimlerinden Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi ile 0-0 berabere kalan Kanarya, rövanş öncesi umutlandı. Gruplara kalma mücadelesinde büyük önem taşıyan ilk maçtan istediğini alan Fenerbahçe'de taraftarlar, rövanş öncesi geri sayıma geçti ve Kadıköy'de oynanacak kritik randevunun ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olduğu ilk maç, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynandı. Çift maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turda rövanş 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'de yayınlanacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Deplasman golü kuralı devam ediyor mu?

Bilindiği üzere artık deplasman golü kuralı geçerli değil. Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında alınacak her türlü beraberlikte karşılaşma uzayacak. Uzatmalarda eşitlik bozulmaması halinde kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Kanarya, kazanması halinde yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. Kiev'in kazanması halinde ise temsilcimiz Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak.

Fenerbahçe'nin 24 kişilik Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Bright Osayi-Samuel, Filip Novak, Burak Kapacak, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King.

Jorge Jesus'un kararı Tisserand

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ilk maçtan 24 saat önce herhangi bir sakatlık durumunda maksimum 2 oyuncu değiştirme hakkını 1 isimden yana kullandı. Listede yer alan ama hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile Mergim Berisha, Polonya'daki mücadelenin kadrosuna alınmadı. UEFA'ya bildirilen son listede Jesus, stoperde Szalai ve Serdar Aziz'in kalması sebebiyle, Dimitris Pelkas’ın yerine Marcel Tisserand’ı kadroya yazdırdı. Ayrıca listede yer bulamayan Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya götürülmedi.

Elerse Sturm Graz

Avusturya Ligi'nde geçen sezonu şampiyon Salzburg'un ardından, ikinci sırada tamamlayan Sturm Graz, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Graz'ı, 2020 yılından beri Christian Ilzer çalıştırıyor. Graz, 4-3-2-1 sisteminde oynuyor. Takımın en önemli yıldızları, orta sahada görev yapan ve bir dönem Rizespor 'da da oynayan 33 yaşındaki forvet Jakob Jantscher (41 maç, 21 gol, 1 asist) ile orta sahada görev yapan 25 yaşındaki Manprit Sarkaria (42 maç, 20 gol, 1 asist). Üçüncü ön elemede ilk maçlar 2-3 Ağustos, rövanşları 9 Ağustos'ta oynanacak.

Elenirse Slovacko

Slovacko, Çek Cumhuriyeti Ligi'nde şampiyon Viktoria Plezen'in ardından ikinci olarak Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılma hakkını elde etti. Çek ekibinin hocalığını, 2018'den beri Martin Svedik yapıyor. Svedik'in ekibi, 4-2-3-1 taktiğiyle oynuyor. Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan stoper Michal Kadlec de Slovacko kadrosunda yer alıyor. Takımın en önemli yıldızı olan ve geçen sezon 41 maçta 20 gol atan Vaclav Jurecka'nın, Slavia Prag'a transfer olması, onlara büyük güç kaybı yaşattı. 3. ön elemede ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta olacak.