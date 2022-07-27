Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda golsüz eşitlikle biten maçın rövanşında Mircea Lucescu'lu Dinamo Kiev’i konuk edecek. Uzun bir süre sonra Kadıköy'de sahaya çıkacak olan Kanarya, 50 bin taraftarının desteğini arkasına alarak 3. tur biletini almayı hedefliyor. Temsilcimiz, turu geçtiği takdirde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz’la karşılaşacak. Elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşecek.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, Lincoln, Rossi, İrfan Can (Bruma), Valencia (Serdar Dursun)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Dubinchak, Tsyhankov, Harmash, Shaparenko, Verbic, Buyalskyi, Besedin

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak. Her türlü beraberlikte ise karşılaşma uzayacak. 15’er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmazsa turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

Elerse Sturm Graz

Avusturya Ligi'nde geçen sezonu şampiyon Salzburg'un ardından, ikinci sırada tamamlayan Sturm Graz, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Graz'ı, 2020 yılından beri Christian Ilzer çalıştırıyor. Graz, 4-3-2-1 sisteminde oynuyor. Takımın en önemli yıldızları, orta sahada görev yapan ve bir dönem Rizespor 'da da oynayan 33 yaşındaki forvet Jakob Jantscher (41 maç, 21 gol, 1 asist) ile orta sahada görev yapan 25 yaşındaki Manprit Sarkaria (42 maç, 20 gol, 1 asist). Üçüncü ön elemede ilk maçlar 2-3 Ağustos, rövanşları 9 Ağustos'ta oynanacak.

Elenirse Slovacko

Slovacko, Çek Cumhuriyeti Ligi'nde şampiyon Viktoria Plezen'in ardından ikinci olarak Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılma hakkını elde etti. Çek ekibinin hocalığını, 2018'den beri Martin Svedik yapıyor. Svedik'in ekibi, 4-2-3-1 taktiğiyle oynuyor. Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan stoper Michal Kadlec de Slovacko kadrosunda yer alıyor. Takımın en önemli yıldızı olan ve geçen sezon 41 maçta 20 gol atan Vaclav Jurecka'nın, Slavia Prag'a transfer olması, onlara büyük güç kaybı yaşattı. 3. ön elemede ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta olacak.

Stat kapıları erken açılacak

Devler Ligi 2. ön eleme rövanş karşılaşmasında Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe'ye, taraftarlar büyük destek verecek. Kadıköy'de tribünlerin tamamının dolu olması beklenirken, Sarı-Lacivertli kulüpten de futbolseverlere bir uyarı geldi. Stadın giriş kapılarının, yoğunluk oluşmaması adına 16.00 itibarıyla açılacağı ifade edildi.

Willian Arao: Sabırsızlıkla bekliyorum

Dinamo Kiev karşılaşmasında ilk kez Fenerbahçe formasını giyen Willian Arao, Kadıköy'de taraftarların huzuruna çıkmak için geri sayıma geçti. Polonya'dan avantajlı bir skorla döndüklerini belirten Arao, "Herkes bana Fenerbahçe taraftarının tutkusundan ve takımına verdikleri destekten bahsediyor. Polonya'da bu heyecanın bir kısmını yaşadım. Şimdi kendi sahamızda bunu her anlamda hissetmek için, bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlıkla bekliyorum" yorumunu yaptı.

Avrupa Kupaları'ndaki 242. mücadele

Dinamo Kiev ile daha önce biri hazırlık maçı olmak üzere 6 kez karşılaşan Fenerbahçe, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken; 4 gol atıp, 7 gol yedi. Sarı Lacivertliler, Dinamo Kiev karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 242. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 241 maçta 87 galibiyet, 52 beraberlik, 102 mağlubiyet alan temsilcimiz, 301 gol atıp, 354 gol yedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 34. maçını oynayacak Fenerbahçe, 33 karşılaşmada 12 galibiyet, 11 beraberlik, 10 yenilgi yaşarken; rakip fileleri 47 kez havalandırıp, kalesinde 37 gol gördü.

Fenerbahçe'nin 24 kişilik Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Bright Osayi-Samuel, Filip Novak, Burak Kapacak, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King.



