Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 0-0'lık eşitlikle biten maçın rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i konuk ediyor. Kanarya, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yazdıracak. Her türlü beraberlikte ise karşılaşma uzayacak. 15’er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmazsa turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar

Arena Sport 1, Arena Sport Serbia, Arena Sport Croatia, beIN Connect France, beIN Connect France 2, beIN Sports English, Blue Sport Liver, BT Sport 1, DAZN 1, Cosmote Sport 2, Nova Sport 3, Sky Sport Premium 1, Sky Sport 253, Sky Sport 3 Austria, Sky Sport 1 Hungary, TSN Malta 7, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport

Fenerbahçe - Dinamo Kiev muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, Lincoln, Rossi, İrfan Can (Bruma), Valencia (Serdar Dursun)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Dubinchak, Tsyhankov, Harmash, Shaparenko, Verbic, Buyalskyi, Besedin

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak. Her türlü beraberlikte ise karşılaşma uzayacak. 15’er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmazsa turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı bilet fiyatları:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

Fenerbahçe'nin 24 kişilik Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Bright Osayi-Samuel, Filip Novak, Burak Kapacak, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King.