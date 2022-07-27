Fenerbahçe Dinamo Kiev maç kaç kaç? Fb Dinamo Kiev canlı skor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelen Fenerbahçe , taraftarının da desteğiyle tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle ilk maç Polonya’da oynanmış, taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Bu sezon kadroya dahil olan ve Avrupa listesinde yer alan Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King ve Bruma; Teknik Direktör Jorge Jesus’un süre vermesi halinde ilk kez Ülker Stadyumu’nda bir resmi maçta forma giyecek.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, Lincoln, Rossi, İrfan Can (Bruma), Valencia (Serdar Dursun)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Dubinchak, Tsyhankov, Harmash, Shaparenko, Verbic, Buyalskyi, Besedin

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak. Her türlü beraberlikte ise karşılaşma uzayacak. 15’er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmazsa turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

Dinamo Kiev'le 7. randevu

İlk olarak 2006 yılında Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda karşılaşmış, Ukrayna’daki maçı 3-1’lik skorla Kiev ekibi kazanmış, İstanbul’da oynanan müsabaka 2-2 bitmişti. Fenerbahçe, 2008-2009 sezonu Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer aldığı rakibini mağlup etmeyi başaramadı; Kadıköy’de oynanan müsabaka 0-0, Kiev’de oynanan karşılaşma ise 1-0 Kiev lehine sonuçlanmıştı. Geçtiğimiz yaz Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadele de 1-1 sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 34. eleme maçı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 241 maçta 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 301 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 354 gol gördü. Sarı Lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 33. kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Son yıllarda bu organizasyonda eleme turunda aldığı sonuçlar nedeniyle grup aşamasına kalamayan Fenerbahçe, bu şanssızlığını kırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev’i elemesi halinde 3. Eleme Turu’nda Avustura ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Ülker Stadı artık hazır

Sezonun ilk resmi maçı olan Dinamo Kiev mücadelesinde bu akşam yaklaşık 50 bin taraftarı ağırlayacak Ülker Stadı'ndaki yenileme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Zemin her yıl olduğu gibi yenilenirken, stadın çatısını koruyan malzemeler değiştirildi. Çeşitli boyama ve tamir işlerinin yanı sıra eskiyen ya da yıpranmış koltukların yerine yenileri takıldı.

Fenerbahçe'nin 24 kişilik Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Bright Osayi-Samuel, Filip Novak, Burak Kapacak, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King.