Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, bugün sahibini bulacak. Geçen sezon hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, son play-off finalisti ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile Kayseri’de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Öznur Kablo ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasındaki mücadele Kayseri'de bulunan Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

En çok kazanan takım Fenerbahçe

İlki 1993 yılında düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, her sezon öncesi lig ve Türkiye Kupası şampiyonları karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz yıl hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi, hem de Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, 27'nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda statü gereği son lig finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile mücadele edecek.

Kupayı 11 kez ile en çok kazanan takım olan Fenerbahçe, kupayı en son 2015 yılında müzesine götürmüştü. Adana temsilcisi Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ise yarın oynanacak finalde bu kupayı ilk kez müzesine götürmek için mücadele verecek.