Fenerbahçe - Beşiktaş maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 'in 17. hafta mücadelesinde beklentilerin altında kalan 2 takım karşı karşıya gelecek.

İki takımın oynadığı son maç 1-1 berabere bitti.

Ev sahibi takımda Altay Bayındır, misafir takımda ise Mert Günok, Alex Teixeira, Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe evinde, Beşiktaş ise deplasman performansları kötü . İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 3 gol atılırken maçlar yüzde 64 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Fenerbahçe evinde maç başına 2 puan alırken Beşiktaş deplasmanda 0.71 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Fenerbahçe, son çıkışta Gaziantepspor'a 3-2 yenildi. Sarı lacivertliler birçok gol pozisyonu yarattı ancak bu sefer savunma hattında geri planda kaldılar. Sadece bireysel hatalar değil, aynı zamanda organize, disiplinli savunma anlayışı eksikliği de takıma mal olmaya devam ediyor. Spor basınında yer alan haberlere göre derbi Pereira'nın son şansı. Portekizli teknik adamın maça dengeli ve temkinli başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı son 7 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş son maçında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Siyah beyazlılar mücadelede daha iyi olan taraftı. Yönetim, şimdilik U19 hocası Önder Karaveli ile devam etme kararı aldı ve şimdiden gençlere bir şans vermeye istekli olduğunu gösterdi.

Her iki takım da şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan sezonlar geçiriyor. Karşılaşmadan beraberlik çıkması şaşırtıcı olmaz.

Oran Analizi

Beşiktaş için 1.5 alt oranı 3.45 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 1.5 üst bitti.