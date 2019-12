Süper Lig'in 16. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş haftanın maçında Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe taraftarının desteği ile ezeli rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş ise uzun süren serisini geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor maçında kaybetti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Fenerbahçe deplasmanında galibiyet arayacak. Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen sarı lacivertliler, son hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 3-1 yenildi. Beşiktaş, son 4 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Söz konusu 4 maçta Süper Lig’deki Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan ikişer gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, son olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.

Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak yılın son derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Beşiktaş 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Muriqi

Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Ferdi, Alper, Murat, Zanka, Rami

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Lens, Atiba, Diaby, Elneny, Caner, Burak

Yedekler: Utku, Ersin, Ruiz, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Nkoudou, Necip, Ljajic

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde son dönemde ligde başarısız sonuçlar alan Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Sarı-lacivertliler, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi. Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş ise 27 puanla haftaya 3. basamakta başladı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe’de, Beşiktaş derbisi öncesinde eksikler can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de Sol bek ve kanat sıkıntısı

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sol bek ve kanatlarda oynayan as oyuncularından yoksun çıkacak. Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Hasan Ali Kaldırım’ın yokluğunda sol bekte büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, bu bölgeyi sağ bek Nabil Dirar ile kapatmaya çalışıyor. Fenerbahçe’de sol bek probleminin yanı sıra derbi öncesinde kanatlarda da eksikler dikkati çekiyor. Sakatlığı bulunan ve son maçlarda takımını yalnız bırakan Victor Moses’a, kırmızı kart cezalısı Garry Rodrigues’in de eklenmesi teknik direktör Ersun Yanal’ın canını sıkıyor.

Fenerbahçe'de ceza sınırında 3 oyuncu

Fenerbahçe’de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Ersun Yanal’ın kadro tercihi merak konusu

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın, sakat ve cezalı futbolcuların yokluğunda Beşiktaş karşısına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusu. Tecrübeli teknik adamın, savunmanın ortasında Serdar Aziz’in yanında Zanka ve Jailson alternatifleri bulunuyor. Fenerbahçe’de merak edilen bir diğer pozisyon ise orta sahanın kanat bölgeleri olarak dikkati çekiyor. Orta sahada Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan’ın forma giymesine kesin gözüyle bakılırken, diğer 2 forma için birçok ismin oynama şansı bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcının bu pozisyonda Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk ve savunmada oynatılmaması halinde Jailson gibi alternatifleri mevcut.

Fenerbahçe'nin Kadıköy performansı güven veriyor

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Rakibini Kadıköy’de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005’te aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı Kadıköy’de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’deki son yenilgisini 17 Nisan 2005’te 4-3’lük skorla yaşadığı Beşiktaş’a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı’nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçtan biri hükmen olmak üzere 10’unu kazanırken, 7’sinden de beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'tan son 4 resmi maçta tek galibiyet

Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Ligde Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor’a evinde 2-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi’nde İngiltere temsilcisi Wolverhampton karşılaşmasını 4-0 mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında ise TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor mücadelesinden 2-0 mağlup ayrıldı.

Deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak

Beşiktaş, Süper Lig’de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı. Ligin ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor’a 3-0, Gaziantep FK’ye 3-2 ve Trabzonspor’a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından dış sahada Antalyaspor’u 2-1, İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 ve Kasımpaşa’yı 3-2 yendi.

N’Koudou ve Ruiz hazır

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz, hazır hale geldi. Her iki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.

Beş oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş’ta derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.