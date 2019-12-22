Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi zirveyi karıştırdı! 16. hafta Süper Lig puan durumu
Süper Lig'de 16. hafta maçında lider Sivasspor deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Galatasaray ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilerek 3 puan bıraktı. Haftanın maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 yendi; iç sahadaki rakibi karşısında 18. maçını da kaybetmedi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 16 maçta 28 puana ulaşarak Beşiktaş'ın üstüne çıktı ve 3. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 27 puanda kaldı, 4. sırada yer aldı. 16. hafta Süper Lig puan durumu pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla netlik kazanacak. İşte Süper Lig puan durumunun son hali...
Süper Lig’de 16. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında ateş hattında bulunan Antalyaspor ile Ankaragücü 2-2 berabere kaldı. Son 2 haftaya girilirken puan durumunda kritik değişimler olabilir.
Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, son 5 lig maçında 4. kez puan kaybı yaşadı. Lider Sivasspor ise Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Haftanın maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 yendi; iç sahadaki rakibi karşısında 18. maçını da kaybetmedi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 16 maçta 28 puana ulaşarak Beşiktaş'ın üstüne çıktı ve 3. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 27 puanda kaldı, 4. sırada yer aldı.
Trabzonspor, Konya deplasmanında galibiyet arayacakken, haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.
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Süper Lig puan durumu
1.DG Sivasspor 34 puan
2.M.Başakşehir 30 puan
3.Fenerbahçe 28 puan
3.Beşiktaş 27 puan
4.Trabzonspor 26 puan (1 maçı eksik)
6.Galatasaray 24
7.BTC Turk Y.Malatyaspor 23 puan
8. A.Alanyaspor 23 puan (1 maçı eksik)
9.Göztepe 23 puan
10.Gaziantep FK 23 puan
11. Ç. Rizespor 20 puan
12.Y. Denizlispor 21 (1 maçı eksik)
13.Gençlerbirliği 18 puan
14.Kasımpaşa 15 puan
15.İH Konyaspor 15 (1 maçı eksik)
16.Antalyaspor 14 puan
17.MKE Ankaragücü 11 puan
18.İM Kayserispor 10 puan
Süper Lig 16. hafta maç sonuçları
Antalyaspor 2 - 2 Ankaragücü
Yeni Malatyaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
Kasımpaşa 3 - 4 Gaziantep FK
Göztepe 2 - 1 Galatasaray
Gençlerbirliği 2 - 2 Sivasspor
Kayserispor 1 - 4 Başakşehir
Fenerbahçe 3 - 1 Beşiktaş
Konyaspor - Trabzonspor
Denizlispor - Alanyaspor
Süper Lig 17. hafta fikstür
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Ankaragücü - Denizlispor
Başakşehir - Kasımpaşa
Trabzonspor - Kayserispor
Galatasaray - Antalyaspor
Sivasspor - Göztepe
Alanyaspor - Konyaspor
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe