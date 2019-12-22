Süper Lig’de 16. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında ateş hattında bulunan Antalyaspor ile Ankaragücü 2-2 berabere kaldı. Son 2 haftaya girilirken puan durumunda kritik değişimler olabilir.

Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, son 5 lig maçında 4. kez puan kaybı yaşadı. Lider Sivasspor ise Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Haftanın maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 yendi; iç sahadaki rakibi karşısında 18. maçını da kaybetmedi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 16 maçta 28 puana ulaşarak Beşiktaş'ın üstüne çıktı ve 3. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 27 puanda kaldı, 4. sırada yer aldı.

Trabzonspor, Konya deplasmanında galibiyet arayacakken, haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

Süper Lig puan durumu

1.DG Sivasspor 34 puan

2.M.Başakşehir 30 puan

3.Fenerbahçe 28 puan

3.Beşiktaş 27 puan

4.Trabzonspor 26 puan (1 maçı eksik)

6.Galatasaray 24

7.BTC Turk Y.Malatyaspor 23 puan

8. A.Alanyaspor 23 puan (1 maçı eksik)

9.Göztepe 23 puan

10.Gaziantep FK 23 puan

11. Ç. Rizespor 20 puan

12.Y. Denizlispor 21 (1 maçı eksik)

13.Gençlerbirliği 18 puan

14.Kasımpaşa 15 puan

15.İH Konyaspor 15 (1 maçı eksik)

16.Antalyaspor 14 puan

17.MKE Ankaragücü 11 puan

18.İM Kayserispor 10 puan

Süper Lig 16. hafta maç sonuçları

Antalyaspor 2 - 2 Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 3 - 4 Gaziantep FK

Göztepe 2 - 1 Galatasaray

Gençlerbirliği 2 - 2 Sivasspor

Kayserispor 1 - 4 Başakşehir

Fenerbahçe 3 - 1 Beşiktaş

Konyaspor - Trabzonspor

Denizlispor - Alanyaspor

Süper Lig 17. hafta fikstür

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Ankaragücü - Denizlispor

Başakşehir - Kasımpaşa

Trabzonspor - Kayserispor

Galatasaray - Antalyaspor

Sivasspor - Göztepe

Alanyaspor - Konyaspor

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe