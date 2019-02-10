Fenerbahçe Beko’dan Fortnite danslı bir kutlama videosu geldi

EuroLeague’de müthiş bir başarı elde eden ve neredeyse rakiplerine maç vermeyen Fenerbahçe Beko, bunu sosyal medyadan Fortnite danslarıyla kutladı. Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague’in güncel formatında play-off’lara en erken kalmayı başaran ilk takım olmuştu.

2016-2017’den beri oynanan formatta müthiş bir başarı elde eden ekip, 22. haftanın sonunda 19. galibiyetini almayı başardı. Sarı-lacivertliler bu güzel performanslarını Twitter’da paylaştıkları ve oyuncuların Fortnite karakterlerinin danslarını yaptığı bir video ile kutladı. (Playerbros)