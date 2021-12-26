Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında ASVEl Villeurbanne ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanan Fenerbahçe Beko'nun yıldızları Nando De Colo ve Jan Vesely için Sarı-Lacivertlilerden yeni açıklama geldi. İki yıldızın da öngörülen dönüş tarihleri açıklandı.

Kulüpten yapılan resmî açıklamaya göre Nando De Colo'nun 8-10 hafta arasında, Jan Vesely'nin ise 6 hafta sonra döneceklerinin öngörüldüğü belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin iki yıldızın sakatlıktan dönüş sürelerine ilişkin yaptığı açıklama:

"Takımımız Fenerbahçe Beko’nun 23 Aralık Perşembe günü oynadığı ASVEL karşılaşmasında sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşan Jan Vesely ve sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelen Nando De Colo’nun İstanbul’da yapılan tetkik ve müdahalelerinin ardından, sporcularımızın sahalara dönüş süreleri Vesely için 6 hafta, De Colo için ise 8-10 hafta olarak öngörülmektedir.Oyuncularımızın sağlık durumlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler ilerleyen dönemde yeniden yapılacaktır"