Turkish Airlines EuroLeague’de geçtiğimiz sezonu Play-off dışında bitiren Fenerbahçe Beko'da kadro planlaması şimdiden başladı. Takıma gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimlerin de merak edildiği Sarı-Lacivertli ekipte Devin Booker'ın talipleri artıyor.

Yunan basınından Totalbasket'ten Christos Harpidis'in haberine göre Monaco ve Bayern Münih, Fenerbahçe ile gelecek sezon için de sözleşmesi bulunan Devin Booker ile yakından ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon Play-off'larında kıyasıya geçen seride Barcelona'ya yenilerek Final Four oynama ihtimalini kaçıran Bayern Münih, uzun rotasyonunu ABD'li basketbolcu ile güçlendirmek isterken, Booker, 2016-19 seneleri arasında Alman ekibinin formasını giymişti.

Haziran 2021'de Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Devin Booker, bu sezon EuroLeague'de 9.1 sayı, 4.4 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

Devin Booker kimdir?

28 Şubat 1991 tarihinde Whitmire, South Carolina’da dünyaya gelen Devin Booker, kolej kariyeri boyunca (2009-13) Clemson’da forma giydi.

2013-14 sezonunda Avrupa’nın yolunu tutan Booker, Fransa’da ilk kontratını Sluc Nancy takımıyla yaparken, 2013’ün aralık ayında ise Bourg Basket’e transfer oldu. 2014-15 sezonunu da burada tamamlayan Booker, 2015-16’da ise yine Fransa temsilcisi ES Chalon-sur-Saone ekibine geçti. Başarılı pivot, 2015-16 sezonunda gösterdiği performansla Fransa Ligi’nin en değerli oyuncusu seçildi. Devin Booker, 2016-17 sezonunda ülke değiştirerek Almanya’ya geçti ve Bayern Münih ekibine katıldı. Burada 2018-19 sezonunun sonuna dek forma giyen Booker, 2019-20’de ise Khimki Moskova’ya transfer oldu. Devin Booker, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bayern Münih ile Almanya Ligi’nde şampiyonluk yaşadı. Booker, 2018’de de Almanya Kupası’nı kazanan ekibin parçasıydı. ABD'li basketbolcu, 2017-18 sezonunda ise EuroCup’ın en iyi beşine seçildi. Başarılı pivot, Fenerbahçe Beko öncesi Bayern Münih ile bir, Khimki Moskova’yla da iki sezon EuroLeague tecrübesi yaşadı. Booker, 2021-22 sezonda Fenerbahçe'ye katılmıştı.



