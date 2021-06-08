Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de play-off yapmasına rağmen ilk turda elenen Fenerbahçe Beko, lig şampiyonluğunu da finalde Anadolu Efes'e kaybetmişti. Yeni sezonda kadroya eklemeler yapmak isteyen sarı-lacivertliler özellikle guard pozisyonuna transfer arıyor.

İtalyan gazeteci Emiliano Carchia'nın haberine göre Fenerbahçe Beko, Baskonia forması giyen 28 yaşındaki guard Pierria Henry'i kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezon EuroLeague'de 34 maça çıkan 28 yaşındaki basketbolcu 10.5 sayı, 3.2 ribaund ve 7.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.





İlgili Haberler Kenan Karaman'dan transfer açıklaması



