Sezonun ilk yarısı tamamlanan Turkish Airlines EuroLeague’de heyecan ara verilmeden devam edecek. 15 maçın sonunda sadece 1 yenilgi alan ve devreyi zirvede bitiren Fenerbahçe Beko, 2019 yılının ilk maçında İspanyol ekibi Baskonia’yı ağırlayacak. Son 11 maçını kazanma başarısı gösteren Sarı- Lacivertliler, Baskonia müsabakasından da üstün ayrılarak galibiyet serisini 12 maça çıkartmaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Sakatlık sıkıntısı

Baskonia’yı deplasmanda 74-72 yenmeyi başaran Kanarya ayrıca rövanşı vermemek adına da sahaya çıkacak. Baskonia ise ligin ilk yarısında, 7 galibiyet ve 8 yenilgiyle 10. sırada yer almıştı. Son 5 maçında 4 galibiyet alan ve seride CSKA Moskova’ya da sürpriz bir yenilgi tattıran Baskonia’da sakatlıklar üst üste geldi. Toko Shengelia, Jayson Granger, Tadas Sedekerskis ve Patricio Garino gibi isimlerin, Fenerbahçe maçını kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

‘Eksik olsalar da savaşacaklardır’

Fenerbahçe Beko coachu Zeljko Obradovic: “Yeni yıl, yeni duygular... her şey yeni. Euroleague’de ikinci devreye her zaman olduğu gibi burada kolay bir maç olmadığını düşünerek başlamak zorundayız. Baskonia‘ya büyük saygı duyuyoruz. Onlarla geçtiğimiz yıl Play-Off’ta karşılaştık yani onların ne kadar kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz. Birkaç önemli oyuncularından yoksun olsalar da reaksiyon vereceklerinden ve her zamanki gibi savaşacaklarından eminim. Umarım taraftarlarımız salona gelirler ve bir maç daha kazanmamıza yardımcı olabilirler.”

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki son maçında 28 Aralık Cuma günü 20:30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Real Madrid’i ağırladı. Takımımız, müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmayı 65-63 kazandı. 15 hafta sonunda 14. galibiyetine ulaşan ve EuroLeague’de üst üste 11. kez kazanarak ilk yarıyı lider bitiren Fenerbahçe Beko’da Luigi Datome 17 sayı ve 7 ribaund ile maçın en değerli oyuncusu oldu. Jan Vesely de 13 sayı, 5 ribaund ve 2 asist üretti.

Sarı-lacivertliler, 30 Aralık Pazar günü 15:15’te Darüşşafaka Tekfen’i konuk ettiği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta müsabakasını 91-61 kazandı. Ligde 11. kez galip gelen Fenerbahçe Beko’da Gigi Datome 18, Melih Mahmutoğlu ise 13 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis dışında sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.

Zeljko Obradovic, bu sezon EuroLeague’de 11 farklı oyuncuya ilk beşlerde yer verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan bir oyuncu olmadı.

Jan Vesely, sezona %56.2’lik faul isabet oranıyla girmişti. Başarılı oyuncu, bu sezon faul çizgisinde 60/71 (%84.5) isabet oranı tutturdu. Vesely, aynı zamanda son 14 EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretiyor ve son 8 EuroLeague karşılaşmasında da çift haneli sayılarda skor buluyor. Yıldız ismimiz, EuroLeague’de Aralık ayı MVP’si seçildi.

Ali Muhammed, son sekiz EuroLeague mücadelesinde de en az bir üçlük isabeti buldu.

Marko Guduric, son sekiz EuroLeague mücadelesinin yedisinde en az bir üçlük isabeti buldu.

Jan Vesely bu sezon maç başına 21.8 verimlilik puanı üretti ve bu alanda EuroLeague genelinde ikinci sırada. Başarılı pivot, maç başına 14.9 sayı istatistiğiyle de lig genelinde en iyi beşinci oyuncu.

Kostas Sloukas, serbest atışlarda %89.7’lik ortalamasıyla lig genelinde en iyi üçüncü oyuncu.

Gigi Datome, EuroLeague kariyeri boyunca faul çizgisinde %90.64’lük bir yüzde yakalamış durumda ve organizasyon tarihinin en iyi yedinci oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Jan Vesely, bugüne dek EuroLeague’de 385 hücum ribaundu aldı ve aynı sayıda ribaund almış olan Mirsad Türkcan’la birlikte organizasyonun tarihinin en iyi yedinci oyuncusu. Vesely, 24 sayı daha bulması halinde EuroLeague’de 2000 sayı barajına ulaşacak.

Birçok sponsor değişikliğinin ardından halihazırdaki ismi “Kirolbet Baskonia” olan rakibimizin müzesinde 1 Saporta Kupası, 3 İspanya Ligi, 6 İspanya Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası bulunuyor.

Basketbol tarihleri boyunca özellikle Güney Amerikalı oyuncu havuzunu kullanabilme istikrarıyla dikkat çeken Baskonia’nın formasını yakın dönemde giymiş isimler arasında Velimir Perasovic, Joe Arlauckas, Marcelo Nicola, Kenny Green, Jorge Garbajosa, Juan Espil, Elmer Bennett, Dejan Tomasevic, Andre Nocioni, Fabricio Oberto, Tiago Splitter, Arvydas Macijauskas, Jose Calderon, Luis Scola, Pablo Prigioni, Marcelinho Huertas, Igor Rakocevic, Mirza Teletovic, Walter Herrmann, Fernando San Emeterio, Nemanja Bjelica, Pete Mickeal ve Ioannis Bourousis gibi oyuncular yer alıyor.

Baskonia’da son durum

Sezona Pedro Martinez yönetiminde giren ancak yapılan koç değişikliği sonrası Velimir Perasovic tarafından çalıştırılan Baskonia’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Jayson Granger, Marcelinho Huertas, Lucas Vildoza, Arturs Kurucs, Matt Janning

Forvetler: Shavon Shields, Darrun Hilliard, Patricio Garino, Tadas Sedekerskis, Miguel Gonzalez, Tornike Shengelia, Sander Raieste, Ajdin Penava

Pivotlar: Vincent Poirier, Ilimane Diop, Johannes Voigtmann

Koç: Velimir Perasovic

Baskonia, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 15 maçta 7 galibiyet elde etti. Rakibimiz, son beş maçının dördünü kazandı. Son olarak Khimki Moskova’ya konuk olan Baskonia, rakibini 77-85 mağlup etti. Bu mücadelede Shavon Shields 15, Darrun Hilliard ve Johannes Voigtmann 14’er, Matt Janning ise 12 sayı buldu.

Baskonia, İspanya Ligi ACB’de 14 maç sonunda 10 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Perasovic’in öğrencileri, son lig mücadelesinde konuk ettiği Real Madrid’e 74-91 yenilmek kurtulamadı. Bu karşılaşmada sakatlanan Tornike Shengelia’nın bir ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Baskonia’da Real Madrid maçının en skorer isimleri 24 sayıyla Marcelinho Huertas ve 12 sayıyla Shavon Shields oldu.

Baskonia’da 11 farklı oyuncu bu sezon maçlara ilk beşte başladı.

Matt Janning, son sekiz EuroLeague mücadelesinde çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti. Janning, bu karşılaşmalarda maç başına en az iki 3 sayı isabeti buldu.

Luca Vildoza, son 13 EuroLeague maçının 12’sinde en az bir 3 sayı isabeti kaydetti. Arjantinli guard, son sekiz EuroLeague müsabakasının yedisinde maç başına en az iki 3 sayı isabeti buldu.

Shavon Shields, EuroLeague’de son 12 serbest atış girişiminde de isabet buldu.

Vincent Poirier, EuroLeague’de toplam ribaund ortalamasında 7.5 ile ikinci ve hücum ribaundlarında da ortalama 3.0 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Jayson Granger, 1 top çalmaya imza atması halinde EuroLeague kariyerinde 100 barajına ulaşacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Kirolbet Baskonia)

Sayı: 83.6 – 80.8

2 Sayı: %58.1 - %53.9

3 Sayı: %43.9 - %37.5

Serbest atış: %79.5 - %73.0

Ribaund: 30.9 – 34.9

Asist: 18.5 – 17.7

Top çalma: 6.2 – 6.7

Blok: 2.0 – 2.4

Verimlilik: 99.8 – 89.3

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Kirolbet Baskonia)

Sayı: 74.7 – 80.7

2 Sayı: %54.2 - %53.7

3 Sayı: %35.0 - %39.8

Serbest atış: %74.2 - %79.5

Ribaund: 29.3 – 31.0

Asist: 16.1 – 17.9

Top çalma: 6.2 – 6.7

Blok: 2.0 – 2.4

Verimlilik: 99.8 – 89.3

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Kirolbet Baskonia)

Sayı: Vesely 14.9, Sloukas 11.4, Datome 9.9 / Shengelia 12.7, Janning 12.3, Poirier 10.3

Ribaund: Vesely 5.7 / Poirier 7.5, Shengelia 4.5

Asist: Sloukas 4.8, Vesely 2.8 / Huertas 3.7, Vildoza 3.4

Top çalma: Vesely 1.3, Guduric 1.1 / Shengelia 1.2

Verimlilik Puanı: Vesely 21.8, Sloukas 15.6, Lauvergne 12.3 / Shengelia 15.4, Poirier 14.6, Janning 10.9

Geçmiş Karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague’de oynadığı 22 maçta 10 galibiyet elde etti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Vitoria’da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 72-74 kazanmıştı. Ekibimizde Luigi Datome 16, Joffrey Lauvergne 15 sayı üretti. Baskonia’da ise Ilimane Diop 17, Tornike Shengelia 15 sayı buldu.

2018-19 – Normal Sezon - Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz 72 – 74 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Playoff - Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz 83 – 92 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Playoff - Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz 88 – 83 FenerbahÇe Doğuş

2017-18 – Playoff - Fenerbahçe Doğuş 95 – 89 Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz

2017-18 – Playoff - Fenerbahçe Doğuş 82 – 73 Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz

2017-18 - Normal Sezon - Fenerbahçe Doğuş 79 – 74 Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz

2017-18 – Normal Sezon - Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz 69 – 83 Fenerbahce Doğuş

2016-17 - Normal Sezon – Fenerbahçe 74 – 79 Baskonia Vitoria Gasteiz

2016-17 – Normal Sezon - Baskonia Vitoria Gasteiz 86 – 52 Fenerbahçe

2015-16 - Final Four – Fenerbahçe 88 – 77 Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz

2014-15 - Top 16 - Laboral Kutxa Vitoria 93 – 76 Fenerbahçe Ülker

2014-15 - Top 16 - Fenerbahce Ülker 91 – 90 Laboral Kutxa Vitoria

2013-14 - Top 16 - Laboral Kutxa Vitoria 95 – 73 Fenerbahçe Ülker

2013-14 - Top 16 - Fenerbahce Ülker 98 – 64 Laboral Kutxa Vitoria

2012-13 - Top 16 - Laboral Kutxa Vitoria 87 – 67 Fenerbahçe Ülker

2012-13 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 75 – 97 Laboral Kutxa Vitoria

2011-12 - Normal Sezon - Caja Laboral 90 – 85 Fenerbahçe Ülker

2011-12 - Normal Sezon - Fenerbahçe Ülker 66 – 69 Caja Laboral

2008-09 - Regular Season - Fenerbahçe Ülker 69 – 81 Tau Ceramica

2008-09 – Normal Sezon Tau Ceramica 80 – 70 Fenerbahçe Ülker

2007-08 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 75 – 59 Tau Ceramica

2007-08 - Top 16 - Tau Ceramica 103 – 84 Fenerbahçe Ülker

İki takım 1998-1999 sezonunda EuroLeague’in eski formatında da ilk turda aynı grupta yer almıştı. İstanbul’daki maçı 96-75 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda rakibine 63-57 yenilmişti.