Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, EuroLeague’de çift maç haftasının ikinci karşılaşması olan Unics Kazan ile bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacakları müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Aleksandar Djordjevic karşılaşmayı, “Unics Kazan fizikli ve atlet bir kadroya sahip. Oldukça tecrübeli oyuncuları var. Özellikle Vorontsevich ve Hezonja gibi liderleri var. John Brown gibi, takıma enerji anlamında liderlik yapan bir isimleri de bulunuyor. Kazan çok sert bir takım. Topa yön verebilen çok fazla oyuncuları ve top elindeyken yaratıcı olabilen birçok isme sahipler. Tempoyu yükseltebiliyorlar, savunmada adam değişip çok aktif olabiliyorlar. Bugün galip gelebilmek için çok akıllı oynamalıyız. Alba Berlin’in maçının ikinci yarısına göre takımımdan çok daha iyi bir savunma performansı bekliyorum. Daha iyi odaklanmalı ve hücumda daha cesur olmalıyız.” şeklinde değerlendirdi.

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ise “Çift maç haftasının ikinci karşılaşmasına çıkacağız. Almanya’da ikinci yarı performansımız nedeniyle istemediğimiz bir sonuç aldık. Unics Kazan’a karşı 40 dakika boyunca daha iyi oynayarak galip gelmek istiyoruz. Rakibimiz çok atlet oyunculara ve yetenekli isimlere sahip. Ribauntları kontrol etmemiz ve top kayıplarımızı sınırlamamız gerekiyor. Bunları yaparak, taraftarlarımızın da desteğiyle bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz.” ifadelerinde bulundu.







