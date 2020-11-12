Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un anlamlı sözler: Beşiktaş forması giyer gelirim
SMA hastalığıyla mücadele eden Pamir bebek için birlik olan kulüp başkanları önemli mesajlar verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte online bağlantıdaki konuşmasında Beşiktaş forması giyerek Vodafone Park'a maça gelebileceğini söyledi.
Beşiktaş YouTube kanalındaki canlı yayına Ali Koç ve Ahmet Nur Çebi’nin diyaloğu damga vurdu. Ali Koç, Pamir bebeğin sağlığına kavuştuktan sonra kendisiyle maç izlemek istediğini dile getirdi. Başkanı Çebi ise Koç’a “Bizim sahamızda olsun. Avantaj bizde olsun” yanıtını verdi. Koç, Çebi’ye “Fark etmez. Beşiktaş forması giyer gelirim” dedi. Çebi’nin ‘Harikasın’ diyerek cevap verdiği o diyalog alkış topladı.