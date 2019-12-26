Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i makamında ziyaret etti.

26 Aralık 2019, Perşembe 21:54
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e ziyaret

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ali Koç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Koç’un yanı sıra sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Turhan Şahin ve Ömer Okan’ın da yer aldığı belirtildi.

Başkan Koç’un daha sonra Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Eyüp Gözgeç’le makamında bir görüşme gerçekleştirdiği, genel sekreter Burak Çağlayan Kızılhan ile Sertaç Komsuoğlu’nun ise PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’i ziyaret ettikleri aktarıldı.

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