Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile bir araya geldi.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu toplantı odasında gerçekleştirilen ziyarette başkanımızın yanı sıra, başkan vekilimiz Erol Bilecik, genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile yönetim kurulu üyelerimiz Fethi Pekin, Selahattin Baki, İlker Dinçay, Selma Altay Rodopman ve Özgür Özaktaç yer aldı. Sıcak ve samimi geçen ziyaretin ardından başkanımız Ali Koç, Buse Naz Çakıroğlu’na, Tokyo’da gümüş madalya kazandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı ifadelerin yer aldığı bir plaket takdim etti. Plakette, ’Nene Hatun, Sabiha Gökçen, Sabiha Rıfat Gürayman gibi Türk kadınına ilham oldun! Senden sonra gelecek Buse Naz’ların yoluna ışık oldun? Bizi gururlandırdığın her an için minnettarız." ifadeleri yer aldı.