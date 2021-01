Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 5. maçından galibiyetle ayrıldı ve lider Beşiktaş'la puanları eşitledi. 90 dakikanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Mesut’un henüz imza atmadığının altını çizen Koç, "Rüya daha gerçekleşmedi. Orada da doğru istikamette önemli adımlar atıyoruz. Mesut’a ve ailesine hem kulübüne hem de memleketine ’hoş geldiniz’ diyorum." dedi. +





"Mesut’un gelmesi büyük bir futbolcu transferi aynı zamanda büyük bir marka transferi. Bunu da cumartesi akşamından itibaren gördük." sözlerini kullanan Koç, şöyle konuştu:

"Hem sosyal medyada hem de dünya çapındaki geleneksel medyada transferinden ne kadar çok bahsedildiğini gördük, milyonlarca kişiye ulaştı. Zaten kendisinin 50 milyona yakın takipçisi var. Bizim için önemli olan Mesut’un takımın bir parçası olması. Bu takımın her bir futbolcusu değerlidir, onlara da liderlik yapması, hünerlerini göstermesi. Mesut’un ne olduğunu dünyaya bir kez daha göstermesini ve şampiyonluk mücadelemizde de çok büyük bir avantaj sağlamasını da bekliyoruz. Evet geçmişte de büyük isimler, kariyerlerinin belirli dönemlerinde Türkiye’ye geldiler ve beklenenler gerçekleşmedi. Burada öyle bir endişemiz yok, en büyük arzumuz en kısa zamanda bildiğimiz Mesut’un Türkiye’de küçüklüğünden beri aşık olduğu takımına ve yıllardır dönmek istediği ülkesinde bu hünerlerini göstermesi. Mesut’la diğer büyük isimler arasında bir fark var, onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Mesut evine geldi, memleketine geldi, tuttuğu takıma geldi. Orada büyük bir fark görüyorum ve bu farkı da çok önemsiyorum."









'İnşallah Mesut beklentinin karşılığını verir'

Mesut Özil’in son durumu hakkında da bilgi veren Fenerbahçe Başkanı, "Çok şükür hiçbir sakatlığı yok. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Var gücüyle bizi desteklediler. Mesut özelinde konuşuyorum. Uçak kalktı, Türkiye’ye geldi uçak yolunu takip eden firma bizle temasa geçti, toplam da 1 milyon 880 bin kişi uçağın, nerede olduğuna bakmış. Tekil olarak 1 milyon kişi. Aynı anda da 312 bin kişi bağlanmış uygulamaya. Bu bir iki rekordan biri. 599 bin tweet transfer açıklamasına, Ronaldo’nun 560 bin miymiş neymiş onu geçmiş. Fenerbahçe taraftarı inandı, çok büyük beklentisi var, inşallah Mesut da o beklentinin karşılığını verir." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Mesut Özil için yakında imza töreni düzenleyeceklerini aktararak şunları kaydetti:

"Yakın zamanda bir imza törenimiz olacak. Tabii karantina kurallarına yerine getirip, açıkta kalan şartların da sonuçlandırıp resmiyete dökülmesi gerek. Hiçbir transfer imzalar atılmadan resmiyete kavuşmamıştır. Ama transferin detaylarını da transfere katkı sağlayanların da kimler olduğunu nasıl olduğunu zamanı gelince anlatacağız. Taraftarlarımızdan bir ricamız var, lütfen desteklemeye devam etsinler ve maddi desteğe de ihtiyacımız var. Formalara büyük bir teveccüh olacağını da biliyorum, inanıyorum. İmza gününde de hadi bir rekor daha kıralım diyeceğim ve ’Fener ol’ sms kampanyasını...Şu an için söylemiyorum, imzaların atılacağı gün belki de 300-400-500 bin, bilemedin 1 milyon, bu katkının da bize çok büyük faydası olur. Taraftarımız, diri, duru, hazır şekilde sürece dahil oldular. Dahil olmalarını da devam ettireceğiz, bir şekilde de bu büyük markadan ülke futboluna kazandırılmasında taraftarımızın da çorbada tuzu olacağına inanıyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Böyle taraftarların başkanı olmaktan gurur duyuyorum."





"Samuel önemli bir oyuncu, uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu"

Ali Koç, "Osayi-Samuel transferinde son durum nedir? Transfer çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz?" sorusunu, "Samuel önemli bir oyuncu, uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Yaz için anlaştık, istiyorduk ki biraz erken gelsin ama şu an bize sunulan şartlar kabul edebileceğimiz şartlar değil. Dolayısıyla o tarz bir kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Ofansif orta saha Mesut , sol ayaklı bir stoper oldu Szalai, Samuel olmayacak gibi gözüküyor, onun yerine de birine bakmamız gerekiyor. Onun dışında nasıl bir hamle yapacağımız hocamızdan gelecek talebe bağlıdır. Ama öyle bir lig yaşıyoruz ki Allah korusun, iki-üç maçta öyle sakatlıklar yaşarsınız ki transferde başka fırsatları değerlendirmek zorunda kalabilirsiniz. Bütün amaç, yazın yoğun bir trafikte transfer aktivitesinde olmamak. Bir iki dokunuşla artık Fenerbahçe’nin kadrosunda kalıcı oyuncularla yoluna devam etmesini diliyoruz." şeklinde yanıtladı.

'Vedat Muriç’in sabırlı olması gerek'

Koç, Vedat Muriç’in Fenerbahçe’ye döneceği iddialarının hatırlatılması üzerine, "Vedat’la ilgili bana hocamızdan ve sportif direktörümüzden gelen bir şey yok. Vedat’ın dönmesiyle ilgili de bildiğim bir şey yok. Vedat’ı seven bir abisi olarak onun başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde bir başarı sağlar. Sabırlı olması gerek. Vedat buranın çocuğudur, Türkiye’ye dönmesi söz konusu olursa tabii ki ilgileniriz ama şu an böyle bir şey söz konusu değil." açıklamasını yaptı.





'Eden Hazard'la ilgilenmiyoruz'

Fenerbahçe Başkanı, "Eden Hazard transfer gündeminizde mi?" sorusuna, "Eden Hazard dediniz, size de şaşırıyorum. Böyle bir şeyin olmadığını net söyleyebilirim." yanıtını verdi.

'Perotti için çok üzülüyorum'

Ali Koç, sakatlığı süren Perotti’nin durumu hakkında ise "Çok fazla sakatlıklarla uğraşıyoruz. Perotti bir riskti, sakatlık geçmişine baktığımız zaman. Burada 4 maç oynadı, 3’ünde 3 puan almamızda büyük katkısı oldu. Ne kadar farklı bir oyuncu olduğunu oynadığı kısa sürede gösterdi ama ne yazık ki talihsiz şekilde bir sakatlığı daha nüksetti. Görünen o ki bu sezon Perotti’den faydalanamayacağız ve yaptığımız mukavele çerçevesinde de ona göre adımlarımızı atmak durumundayız. Çok üzülüyorum, onun için de üzülüyorum, çünkü çok karakterli biri. Fenerbahçe’ye çok inanarak geldi, biz de inanarak transfer ettik ama arzuladığımız gibi gitmedi sakatlık konusunda." değerlendirmesinde bulundu.









"Mutluyuz 5’te 5 yaptık"

Başkan Koç, Ankaragücü’nü yenip galibiyet serilerini sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mutluyuz, 5’te 5 yaptık. Perşembe zor bir maçımız var, devre arasına iki maç kaldı. Devre arasını iki galibiyetle bitirirsek, bu yolculukta bizler için önemli bir adım olur. Ama Sivas zor bir maç. Tek tek maçlara bakıyoruz. Zaman zaman iyi top oynamasak da kazanmayı biliyoruz. Önemli olan o. Keşke bugün bir gol yemeseydik. Son 5 maçta yanılmıyorsam 15 gol attık, 3 gol yedik. O da averaj açısından iyi. En iyisi takımda bir hava var, inanmışlık var. Aile olma yolunda önemli işaretler görüyorum. Ama daha yol çok uzun. İnişler çıkışlar her takım için olacak. Biz şu an çıkıştayız. Bu çıkışın inişi de olacak ama inşallah kısa süreli bir iniş olur. Hocamız ve oyuncularımızı kutluyorum. Maçları biraz daha erken koparabilsek genç arkadaşlara daha fazla şans verme şansımız olur. İnşallah hep beraber her maç adım adım, hedefe odaklanmış şekilde, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için duygusuyla devam ederiz." - "Kulüpler Birliği’nin kuvvetli olması gereken bir dönemden geçiyoruz"









Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’nı talep etmediğini, kendisine de bu yönde bir öneri gelmediğini aktararak, "Ama Kulüpler Birliği’nin kuvvetli olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Kulüplerin çıkarlarının sonuna kadar korunması gereken pek çok konu var. Sadece yayıncı kuruluş olayı değil. Benim düşüncem dört büyük kulüpten birinin başkanının başkan olması gerekir. Hatta geçen gün başkasının bir fikri bu, çok doğru bir şey söyledi, ilkesel bir yaklaşımımız olması gerek, mesela bir önceki sezonun şampiyon takımının başkanı Kulüpler Birliği başkanı olmalı. Kulüpler Birliği’nin başkanının kimin olacağı konusu daha ilkesel olmalı ve standartlara oturtulmalı." şeklinde konuştu.





Yayıncı kuruluşla sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini hatırlatan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız bu konuda da hazırlıklı olsunlar. Bu konuyu boşlamasınlar, çünkü bu bir sorundur. Sorununun neler olduğunu geçen hafta söyledim, özetlerden, çizilen çizgilerden, gösterilen yavaş çekim pozisyonlardan tutun, Fenerbahçe ile ilgili orada artık kabul edemeyeceğimiz, küfür olayı ile ortaya çıkan konu, tazeliğini koruyor. Biz de adım adım hamlelerimizi yapıyoruz. Yayıncı kuruluşun sahipleriyle, kurumla sorunumuz yok, sıkıntımız oraya çöreklenmiş yapının Fenerbahçe ile uğraşması, Fenerbahçe’ye bakış açısı, bunu yaparken de hiçbir şeyden çekinmeden yapıyor olmaları bardağı taşırmıştı. Biz de bundan sonra ilişkilerimizin aynı olmayacağını ifade etmiştik. Biz de kendi doğrularımız çerçevesinde tepkimizi koymaya devam ediyoruz. Maç sonunu bilmiyorum ama maç öncesi röportajlarda giyilen tişörtü beğenmediler ki yayınlanmadılar. Ledlerde de tepkimizi koyduk. Biz adil, tarafsız, herkese eşit mesafede olan bir yayın ilkesi istiyoruz, fazla bir şey istemiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz, yayıncı kuruluş başarılı olacak para kazanacak ki futbol pastası büyüyecek. Onlar bizim ticari ortağımızdır."

Ali Koç, "Kulüpler Birliği toplantısında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüştünüz mü?" sorusuna ise, "Tabii ki görüşüyoruz. Problem yok, o kendi camiası için doğru bildiklerini ben de kendi camiam için doğru bildiklerimi söylüyorum. Başkan olarak görevimiz camialarımızın çıkarlarını korumak ama aynı şekilde asgari müşterekte buluşabiliyoruz. Benim kendisine sevgim ve saygım vardır." yanıtını verdi.