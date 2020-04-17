Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde yol haritasını belirledi. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar hedefteki isimler için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde transferde ilk hedef sol bek mevkisi olacak. Hasan Ali Kaldırım'ın o bölgede tek alternatif durumunda olması transferi zorunlu kıldı.

Fenerbahçe transfer çalışmalarında risk almamak için tanıdığı isimlere yönelmeye karar verdi. Sarı-lacivertliler böylelikle rotayı Başakşehir'in 2 yıldızına çevirdi. Yönetimin, yaz transfer döneminde mutlak bir sol bek takviyesi yapmak istediği ve bu doğrultuda turuncu lacivertlilerin sol beki Gael Clichy'i radarına aldığı ortaya çıktı.

Yıldız sol bekin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu transferi kuvvetlendiren en büyük etken olarak göze çarpıyor. Gael Clichy sezon başı da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti ancak transfer son anda gerçekleşmedi. Medipol Başakşehir, Clichy'nin yerine Galatasaray'dan Martin Linnes'i istemiş, ancak sarı-kırmızılılar transfere onay vermeyince turuncu lacivertliler Clichy'nin takımdan ayrılmasına izin vermemişti. Fenerbahçe, Gael Clichy transferinde ezeli rakibi Beşiktaş'la transfer savaşı verecek. 34 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların da devrede olduğu bildirildi.

Emre yerine İrfan Can

Sarı-lacivertli takımda kaptan Emre Belözoğlu sezon sonunda kramponlarını asacak. Deneyimli ismin Fenerbahçe'de sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasının ardından saha içindeki dolacak boşluğu Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci'yle doldurmayı planladığı öğrenildi.

24 yaşındaki futbolcunun da Medipol Başakşehir'de bir dönem beraber oynadığı Emre Belözoğlu'nu idol olarak görmesi transferde sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Fenerbahçe'nin orta sahasını güçlendirmek adına İrfan Can Kahveci için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

2024 yılına kadar Medipol Başakşehir'le sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci'nin bonservisinde indirim istenecek. Fenerbahçe'nin yakın ilişkiler içinde olduğu Başakşehir yönetimiyle bir araya gelip orta yolda buluşmayı amaçladığı gelen haberler arasında.

Sabah

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