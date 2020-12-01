Sarı-Lacivertli takımın, USK Prag’ın yanı sıra Fransa’dan LDLC Asvel Feminin ve Polonya’dan Arka Gdynia ile yer aldığı grupta ilk bölüm maçları, koronavirüs salgını nedeniyle Metro Enerji Salonu’nda oynanacak. Grupta Fenerbahçe ile USK Prag arasındaki karşılaşma, saat 17.00’de başlayacak. Sarı-Lacivertliler perşembe günü Arka Gdynia, cuma günü de LDLC Asvel Feminin ile saat 17.00’de karşılaşacak. Diğer iki temsilcimiz; Galatasaray ile İzmit İstanbul’daki ilk bölüm maçlarına oyuncularındaki Kovid-19 vakaları nedeniyle katılamayacak.



