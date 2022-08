UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Fenerbahçe , Austria Wien'i deplasmanda Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

Bu karşılaşmanın rövanşında sarı lacivertliler, Kadıköy'de Avusturya ekibini konuk etti. İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (2) ve Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle maçı 4-1 kazanan sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazandı.

Dün oynanan oyun ise taraftarları mest etti. Spor basını teknik direktör Jorge Jesus için övgü dolu sözler sarf ederken, yazarımız Cem Dizdar da Portekizli çalıştırıcının oyun anlayışını değerlendirdi.





İşte Cem Dizdar'ın Jorge Jesus'un oyun anlayışıyla ilgili yorumu:

Münakaşadan beslenip polemikle yaşayanların sayılamayacak kadar çok olduğu ülkemizde bir tür ‘’Ezberbozan’’ rolünde Jorge Jesus. Maç önü tahmincilerine sürekli ‘’Fake’’ atan Jesus, takımını hemen her maçta farklı formasyon, farklı oyuncularla sürüyor sahaya. ‘’Üçlü savunma karşıtlarını’’ da ‘’Garantici dörtlü savunmacıları’’ da ters köşe yapıp duruyor.

Klişe anlatılar, şablon oyun ve kadrolara alışmış olanların Fenerbahçe’nin ilk mağlubiyetinde tutturacağı tonu şimdiden tahmin edebiliriz çoğumuz. Jesus bir yandan takımını oynatıyor diğer yandan futbolun daha doğru anlaşılması için her fırsatta zihnimizde yeni pencereler açıyor. Ülkemize gelen birçok gibi yakın tarihte Domenec Torrent de benzeri çizgideydi ancak onun için uygun olmayan zaman yeterli de olmadı. Takım bağlamında ise görülüyor ki, uyum arttıkça Fenerbahçe’nin saha içi neşesi yükseliyor.

Gittikçe gelişiyor

Gol için gereken oyuncular arası görünmez bağlar gittikçe gelişirken oyuncuların beceri seviyeleri de aynı oranda yükseliyor. Sahada kim olursa olsun kendinden önceki oyuncu ya da düzeni aşma gayretinde. Yine de dikkatten kaçmasın… Kolay atıyorlarsa da hala kolay goller yiyorlar. Dün akşam rakibin taç atışından gelen golde bütün takımın uyuması gibi… Bu önemli bir sorun ve çözümün fazla uzamaması gerekir.

Dün akşam sahanın her yerinde takım olarak dengeli ve hareketliydi Fenerbahçe. İlk maçın rakip üzerindeki olumsuz etkisinin de payı vardı bu durumda kuşkusuz. Ancak her maç, hem de farklı düzlemlerdeki her maç gösteriyor ki, gittikçe gelişiyor Fenerbahçe. Ve bu gelişimin hızı tahmin edilenden daha yüksek. Büyük tahminler için çok çok erkense de defansif sorunları çözdüklerinde oynadıkları oyun her konuda hayli vaatkar olacaktır.