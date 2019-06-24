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Fenerbahçe altyapı seçmelerinin sonuçları belli oldu

Fenerbahçe altyapı seçmelerinin sonuçları belli oldu

24 Haziran 2019, Pazartesi 16:54
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Fenerbahçe altyapı seçmelerinin sonuçları belli oldu

Biriktirdiği formaları satarak 'Fener Ol'a bağışlayan 13 yaşındaki Civan, altyapı seçmelerini geçemedi

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde 15-16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol Altyapı seçmelerinin sonuçları belli oldu. Biriktirdiği formaları satarak 'Fener Ol'a bağışlayan 13 yaşındaki Civan, altyapı seçmelerini geçemedi. Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Altyapı Takımları 2019-2020 sezonu öncesi sporcu seçmeleri, Fenerbahçe Futbol Altyapı Oyuncu İzleme Birimi tarafından değerlendirildi. Fenerbahçe Futbol Altyapı seçmelerine, 847 sporcu İstanbul’dan, 366 sporcu ise şehir dışından olmak üzere toplam 1213 sporcu başvurdu. 
CİVAN SEÇMELERİ GEÇEMEDİ
Fenerbahçe Kulübü'nün başlattığı 'Fener Ol' kampanyasına biriktirdiği formaları satarak katkı sunan 13 yaşındaki Civan Çapraz da seçmelere katılmıştı. Babası Ferhat Çapraz ile birlikte Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ne gelerek seçmelere katılan Çapraz, ikinci değerlendirme aşamasına kalamadı.
Fenerbahçe Kulübü, seçmelere gösterilen rekor düzeyindeki yoğun ilgiye teşekkür ederken, yapılan değerlendirme sonucu futbol altyapı takım antrenmanlarında Fenerbahçe Futbol Altyapı Oyuncu İzleme Birimi tarafından ikinci kez değerlendirmeye alınacak sporcuların isimleri şu şekilde oluştu:

2004
Atacak Büyükeke - 09.01.2004
Berke Bulut - 27.01.2004
Yasin Sağlam - 21.01.2004

2006
Yiğit Başar Demir - 02.02.2006
Özün Arda Sarıtaş - 01.04.2006

2007
Deniz Yazıcı - 26.11.2007
Yusuf Kaan Sevim - 15.01.2007
Muhammed Furkan Suçi - 13.06.2007
Kerem Alçiçek - 13.08.2007

2008
Alparslan Özal - 21.04.2008
Musa Kutlugil - 22.05.2008
Arda Akın - 25.10.2008

2009
Berke Can - 24.07.2009
Yusuf Safa Boztepe - 15.03.2009
Fehmi Akın Güneş - 14.09.2009

2010
Enes Duran - 20.02.2010
Ömer Türk - 11.03.2010
Caner Oral - 04.05.2010
Asil Emir Onan - 10.07.2010

2011
Rüzgar Bektaş - 19.08.2011
Kuzey Kaan Samsun - 10.01.2011
Bartu Seyran - 01.01.2011

(FOTOĞRAFLI)

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