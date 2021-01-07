Fenerbahçe, Süper Lig’in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Süper Lig’deki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa’yı mağlup eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u da yenerek seri yakalamak istiyor. Ligde bir haftayı bay geçen sarı-lacivertli ekibin 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor’un ise 30 puanı bulunuyor. Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı VAR hakemi olarak Suat Arslanboğa'nın atandığını duyurdu. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede AVAR hakemi olarak ise Serkan Olguncan görev yapacak. Merkez Hakem Kurulu daha önce yaptığı hakem atamalarında, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı için Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak üçlüsünde karar kılmıştı.

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Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Alanyaspor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Pelkas, Thiam

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro