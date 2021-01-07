CANLI | Fenerbahçe - Alanyaspor

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor 'u konuk ediyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak'ın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Jose Sosa ve Gökhan Gönül Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer almayacak.

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Maç başladı.

5' Mame Thiam rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

SİNAN'DAN MÜTHİŞ GOL!

12' Sol kanattan ceza alanına giren Sinan Gümüş, arka direğe harika gönderdiği topla müthiş bir gol attı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

14' Alanyaspor'da Davidson ve Tzavellas sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Akdeniz ekibi gelecek hafta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

19' Fenerbahçe'de Thiam topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havada.

40' Fenerbahçe'de Tisserand, sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

Fenerbahçe - Alanyaspor ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Pelkas, Thiam.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro