Coronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de liglere ara verilmişti. Bu ara öncesinde Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 7 Mart'ta Denizlispor ile 2-2 berabere kalan sarı lacivertliler, o tarihten bu yana Kadıköy'e uğramamıştı.

92 ARADAN SONRA...

Lige verilen arada önce Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Kanarya daha sonra Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki kamp yaptı. Buradaki kampı tamamlayan sarı lacivertliler, iki günlük iznin ardından dün Samandıra Tesisleri'nde çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe, bugünkü çalışmasını Ülker Stadı'nda gerçekleştirecek. Futbolcular tam 92 günlük aranın ardından Şükrü Saracoğlu zeminine ayak basacak.

Bu akşam 18:30'da gerçekleşecek antrenmanın amacının seyircisiz tribünlere uyum sağlamak ve saha zeminini denemek olacağı öğrenildi.

Kanarya'nın önce kısa bir çalışma yapacağı ardından da sarı ve lacivert iki takım olarak hazırlık maçı yapılacağı bildirildi.

Yusuf Dursun