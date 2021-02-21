Fenerbahçe 22 şut, 13 korner, 3 frikik kullandı ama gol bulamadı

Fenerbahçe sahasında oynadığı Göztepe maçını 1-0 kaybederken çok baskılı gözükmesine rağmen net fırsat yakalamakta ve gol kaydetme konusunda başarılı olamadı. Maç boyunca 22 şut çeken ve sezonun en yüksek değerlerinden birine ulaşan Fenerbahçe sadece 5 kez kaleyi bulurken 13 korner, 3 frikik ve 36 ortadan sonuç alamadı

Fenerbahçe OPTA istatistiklerine göre rakibine oranla %67 topla oynadı ancak sadece 1.03 gol beklentisi üretebildi. Göztepe ise Halil Akbunar ile galibiyet golünü atarken maç boyunca 1.17 gol beklentisi üretti ve sahadan da galip ayrıldı. Fenerbahçe rakip ceza sahasında 35 kez topla buluşurken net pozisyon üretmekte zorlandı

Fenerbahçe'de kaleye yakın mesafeden kazanılan frikiklerden birini Mesut Özil, birini Valencia diğerini de Caner Erkin kullanırken bu 3 oyuncunun şutu da savunmadan ya da barajdan geri geldi



