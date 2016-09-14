Fenerbahçe 209. Avrupa kupası sınavında

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geçirdiği 42. sezonda bugüne kadar 208 müsabakada boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 76’sını kazanan Fenerbahçe, 42 kez rakipleriyle berabere kaldı, 90 defa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 261 gol gönderirken, kalesinde 312 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi’nde 43. maç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde bugüne kadar 42 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, statü değişikliğiyle 2009’da UEFA Avrupa Ligi adını alan organizasyonda yaptığı 42 maçta 23 galibiyet elde ederken, 12 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi maçlarında 60 kez rakip fileleri sarsan Fenerbahçe, kalesindeki 35 gole engel olamadı.

Avrupa karnesi

Fenerbahçe’nin Avrupa’da kulvarlarına göre oynadığı 208 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

UEFA Avrupa Ligi 42 23 12 7 60 35

Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 30 12 9 9 46 35

UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

TOPLAM 208 76 42 90 261 312

Deplasman karnesi kötü

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada yaptığı 105 maçın 59’unu kaybetti.

Bugüne dek rakip sahada oynadığı 105 maçta 25 galibiyet elde eden, 21 maçta beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, 59 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım deplasman maçlarında 109 gol atarken, kalesinde 197 gol gördü.

Fenerbahçe’nin deplasmanda yaptığı 105 maçın dökümü şöyle:

Organizasyon O G B M

UEFA Kupası 27 4 6 17

UEFA Avrupa Ligi 21 11 6 4

Şampiyon Kulüpler Kupası 17 3 1 13

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 15 5 4 6

Şampiyonlar Ligi 20 2 4 14

Kupa Galipleri Kupası 5 0 0 5

TOPLAM 105 25 21 59

AA