Spor Toto Süper Lig ’in 25. haftasında Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maçın mücadeleci bir şekilde geçtiğini ifade ederek, “Elbette çok gidip gelen bir mücadeleye sahne oldu maç. Saha içerisinde her iki takım da zorladı galibiyet adına. Maç belli bölümlerde koptu, belli bölümlerde kompakt oynandı. Biz geriden pasla çıkarken sürekli sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Kasımpaşa her seferinde farklı bir baskı şekliyle geldi. Tek forvetle basarken, rakibin baskı yapmasını beklerken topu beklettik. Adam adama bastılar bazen ve kalecimiz üzerinden oyun kurmaya çalıştık. Maçın sonuna doğru oyun koptu. Candeias ile yakaladığımız pozisyonu gole çevirsek galibiyetle ayrılıyorduk. Aynı şekilde karşı tarafta golü bulup galibiyetle ayrılabilirdi“ dedi.

“Her oyuncumuz bizler için önemli“

Takımda süre alan genç oyuncular ile ilgili konuşan Mateos, “Onlar için çok mutluyuz ilk dakikalarını aldılar. Oynadıkları ilk maçlarıydı. Çok iyi oynadılar. Böyle zorlu bir maçta çok iyi performans verdiler. Daha sonra zemin ağırlaştı ve bazı değişiklikler yaptık. Bizim takımımızın en önemli gücü her bir oyuncumuzun bizler için önemli ve maça hazır olmaları“ şeklinde konuştu.