Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, takımı Palmeiras ve sponsor Crefisa tarafından ortak düzenlenen bir Instragram canlı yayınına katılırken Galatasaray'a ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

Futbolu bırakmak istediği iki takım olduğunu belirten Melo, "Emekli olmak istediğim iki kulüp var. Bunlardan biri olan Galatasaray'ın kalbimde yeri var. Büyük bir sevgim var onlara karşı. Ve bir de Palmeiras var. Son zamanlarda Palmeiras'ı sevdiğimi söylüyorum. Geldiğimde armayı öpmek çok basit olurdu ama bugün öpüyorum çünkü Palmeiras'ı seviyorum. Brezilya'ya dönmem için bana önemli bir kapı açtılar. Kariyerimin en zor anlarında yanımda oldular" dedi.

Galatasaray'a dönme ihtimaline ilişkin de konuşan 36 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'a geri dönmek çok zor. Avrupa'da tekrar oynamayı düşünmüyorum. Geçen yıl oraya gittiğimde beni onurlandırdılar. İnanılmaz bir sevgi gördüm ki bu da karşılıklı... " ifadelerini kullandı.