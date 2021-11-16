Feghouli attı Cezayir play-off kaldı

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. Tur A Grubu son maçında Cezayir ve Burkina Faso karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ev sahibi Cezayir Riyad Mahrez'in 21. dakikadaki golüyle öne geçerken Burkina Faso'da Zakaria Sanogo'nun golü devrenin skorunu belirledi: 1-1.

İkinci yarıda oyuna dahil olan Galatasaraylı Sofiane Feghouli 68'de attığı golle takımını 2-1 öne taşıdı. 31 yaşındaki yıldız bu sezon milli takımla çıktığı 5 maçta 3 gol kaydetti. Feghouli sarı-kırmızılı formayla 15 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Konuk ekip 83'te Issoufou Dayo'nun ayağından bulduğu penaltı golüyle 1 puana ortak oldu.

Bu sonucun ardından Cezayir 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlikle liderliğini korudu. Burkina Faso ise rakibinin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

*Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı’nda oynadığı son 10 karşılaşmada 11 gole direkt etki etti. (8 gol, 3 asist)