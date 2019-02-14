Feghouli: Daha 2. maç var

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2-1 yenildi. Sarı kırmızılı takımın tek golü 54'üncü dakikada Luyindama'dan geldi. Portekiz ekibinin gollerini ise 27'de penaltıdan Salvio ve 64'te Seferovic kaydetti.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Feghouli önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Feghouli'nin maç sonu açıklamaları:

"Zor, önemli bir rakibe karşı oynadık. Birçok pozisyona giren bir Galatasaray vardı. 2. golü bulacağımıza inanıyorduk ama golü kalemizde gördük. Daha bunun 2. maçı var."