Favorilerin sonu!

Kadın müsabakaların ön plana çıktığı günde, dünyanın 1 numarası Ashleigh Barty, 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile kariyerinin 2. grand slaminde 4. tura kadar çıkmayı başaran 15 yaşındaki Cori Gauff, Wimbledon’a veda eden iki önemli isimdi. Fransa Açık zaferiyle Londra’ya gelen Avustralyalı Barty, dünya 55’incisi Alison Riske’a 3-6, 6-2 ve 6-3’lük setlerle 2-1 yenilerek 4. turda veda etti. Elemelerden gelen, ilk maçında Venus Williams’ı eleyen, 15 yaşında 4. tura çıkan ve ‘Aranan yıldız mı’ sorusunu kafalara getiren Gauff heyecanı da dün sona erdi. ABD’li tenisçi, tecrübeli isim Halep (7) karşısında direnemedi ve 6-3’lük setlerle 2-0’la korttan mağlup ayrıldı. Çekya derbisinde Karolina Pliskova, vatandaşı Muchova’ya tie break’e giden son seti 13-11 kaybedince, (4-6, 7-5) çeyrek finali göremedi.