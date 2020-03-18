Corona virüsü yayılmaya devam ederken Çin tarafından yapılan açıklamayla heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi başkanı Zhang Xinmin, “Shenzhen’de 80 hastayı kapsayan bir klinik araştırma yapıldı. Denemede, ilacın hafif ve düzenli vakaların iyileşme süresini 11 günden 4 güne kadar kısalttığı görüldü. Wuhan’daki bir başka deneme, ilacın ateş süresini ortalama 4.2 günden 2.5 güne kısaltabileceğini gösterdi. Dahası, ilacın önemli bir yan etkisi gözlenmedi.'' dedi. Zhang, ulusal basına verdiği demeçte “Favipiravir 2014’ten beri Japon pazarında ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz.” dedi.

Favipiravir nedir?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.

Çin Ankara Büyükelçiliği de Favipiravir’i paylaştı;

“‘Favipiravir isimli ilacın KOVID-19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı” ifadelerinin kullanıldığı Tweet büyükelçilik tarafından paylaşıldı.

Etkinliği kanıtlandı

İlacı kullanan hastaların sağlık koşullarındaki iyileşmenin tıbbi testlerle sabit olduğunu vurgulayan Zhang, ilaç tedavisi uygulanan hastaların yüzde 91'inin akciğer sağlığında iyileşme kaydedildiğini müjdeledi. İlaç kullanmayan hastalarda ise oranın yüzde 62'ye düştüğü belirtildi.

Grip ilacı olarak kullanılıyor

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, daha önce yaptığı açıklamada, etkisinin kanıtlanması halinde grip için geliştirilen Favipiravir adlı ilacın corona virüsü tedavisinde kullanılabileceğini söylemişti.

Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Favipiravir tabletin, daha önce Ebola virüsüne karşı da etki gösterdiği gündeme gelmişti.