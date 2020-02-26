Fatma Damla Altın, altın madalyasını Mehmetçik’e armağan etti

Polonya’da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlon branşında dünya şampiyonu olarak, özel sporcular pentatlonda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

Dünya şampiyonluğuna ulaşan Fatma Damla Altın, "Şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Federasyon Başkanı Birol Aydın bize tüm imkanları sağladı, antrenörüm Aytunç Göz ise her zaman yanımızda oldu ve bizi mükemmel şekilde hazırladı. Çok mutluyum, altın madalyamı ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimiz ile şehitlerimize armağan ediyorum." şeklinde görüş belirtti.