Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Sarı Kırmızılılar ilk yarıyı da 4-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da 2 gol bulan Cimbom müsabakadan 6-0 galip ayrıldı. Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun 18. haftasında 19 Ocak 2019 tarihinde sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden Galatasaray, yaklaşık 2 yıl sonra bir başka Ankara ekibini aynı skorla yendi. Sarı Kırmızılı ekip teknik patronu Fatih Terim, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Terim, elde ettiği galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik ederek, "Pandemi döneminde ve milli takımlardan dönüşlerde en büyük darbeyi yiyen biz olduk. 10-11 oyuncumuzu kaybettik. Oradan itibaren 2 maça üst üste aynı 11’i çıkaramıyoruz. Bugün Emre Akbaba ile 3 orta sahamız vardı. Hepsini de sahaya sürdük. Eksik kaldığımız zamanlarda kimsenin aklında ya da hayalinde olmayan oyunculara değişik roller vererek maçlar oynadık. Artık herhalde bugün 7 Türk ile oynadığımız için yerli ve yabancı mevzusu da kapanmıştır. Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi oynadılar, çok iyi mücadele ettiler. Gençlerbirliği’nin de oynama isteğini takdirle karşılıyorum." diye konuştu.





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''İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mohamed'i istiyoruz!''

Transferle ilgili gelen soru üzerine Terim, "İrfan Can’ı istiyoruz. İrfan Can’ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu. Sayın Başkanımız ve Abdurrahim bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Terim, ayrıca maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Medipol Başakşehir’den Edin Visca’yı ve Monaco’da oynayan eski futbolcuları Henry Onyekuru’yu da istediğini belirtti. Terim, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada verdiği ismin Mısır’ın Zamalek takımında oynayan 23 yaşındaki santrfor Mustafa Muhammed olduğunu dile getirdi.

"Omar’ın yerine transfer düşünmüyoruz"

Fatih Terim, yılbaşı gecesi havai fişek kazası yaşayan Omar Elabdellaoui’nin yerine transfer düşünmediğini söyledi. Sağ bek oyuncusu olarak kadroda Martin Linnes ve Şener Özbayraklı’nın olduğunu hatırlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Omar, bizim çok kıymetli bir oyuncumuzdu. İnşallah en kısa sürede hem sağlığına hem de formasını kavuşur. Canla başla hepimiz yanındayız. İlk dakikalarda da oradaydık. Dün de gittim. İnşallah bu işi başaracak. Bütün isteği, hırsı ve yüreğiyle uğraşıyor. Onun eksikliğini Martin ve Şener ile kapatacağımızı düşünüyorum. Bugün Şener kendisine her zaman formayı rahat rahat vereceğimizi gösterdi. Bu kadar süre oynamayıp birden bire bu performansı göstermesini ve Emre Taşdemir’i kutlamak lazım. Herhangi bir şey düşünmüyoruz." yorumunda bulundu.









"Yönetimimizin önemli işler yapacağına inanıyorum"

Fatih Terim, maç öncesi UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması kapsamında satmadan oyuncu alamama cezasının 1 Ocak’ta sona erdiği şeklindeki ifadelerini düzelterek, anlaşmanın haziranda sona erdiğini kaydetti. Cezasından dolayı 4 maçtır basın toplantılarına katılamadığını aktaran Terim, "Herhalde mikrofonu biraz yadırgadım. Kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Yönetimin söylediği doğrudur. Sene sonundan kastımı sezon sonu demem lazımdı. Sezon sonu da haziran olduğuna göre yönetimimiz haklı. Bu, elimizden gelenin fazlasını yapmamıza engel değil. Bolluk içinde veya imkanlar fazla gibi bir durum yok. Bütün müsait olmayan şartlara rağmen yönetimimizin önemli işler yapacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Falcao, oynasa da oynamasa da bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır"

Tecrübeli teknik adam, sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Radamel Falcao’nun önemli bir marka olduğunu, vereceği her karara saygı duyacaklarını söyledi. Kolombiyalı futbolcuya İspanya’da tedavi olması için izin verdiğini anlatan Terim, "Falcao, önemli bir isim, marka. Talihsizlikler yaşıyor. İspanya’da tedavi görmesi için izin verdim. Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan. Faydalı olamadığı ve talihsizlikler yaşadığı için herkesten fazla rahatsız olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum. Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Falcao ile İspanya’ya gitmeden önce 40-45 dakika görüşme yaptık. İyileşirse bu forma her zaman onundur. Başka tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, oynasa da oynamasa da bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır." açıklamasını yaptı.









"Skor ile transferin bir ilişkisi yok"

Son dönemdeki skorların transfer politikalarıyla ilgili olmadığını aktaran Terim, şöyle devam etti:

"Skor ile transferin bir ilişkisi yok. Bundan 3-4 gün önce 4-3 mağlup olduk. Teknik adamlar, yöneticilerle teknik ve idari olarak bir plan yaparlar. Temmuzdan bu yana baktığımızda özellikle orta sahamızda orjinal mevkisi orta saha olan oyuncu eksiğimiz net olarak görülüyor. Bugün de elimdeki orta sahaların üçünü de sahaya sürdüm. Emre Akbaba, bugün verdiğim rolde hiç oynamamıştı. Onu da çok başarılı buldum. Daha önce 10 numara olarak bildiğimiz Emre bugün orta sahada üçlünün solunda oynayan bir orta saha gibi görev yaptı. Bazı mevkilere ve değişime ihtiyacımız var. Geri dönüşü olan oyunculara yatırım yapıyoruz. Yoksa 6-0 müthiş bir netice ama eksiklerimizi görmemize engel bir sonuç değil. İhtiyacımızı çok net olarak belirledik ve bu listeyi verdik."

Fatih Terim, transfer edecekleri oyuncuların iyi işler yapacağına ve kaliteli isimler olacağına inandığını belirterek, "Mesut, önemli bir isim ve futbolcu. İsmi de çok büyük bir futbolcu. Bize gelen oyuncularımızın da çok büyük işler yapacağına, önemli isimler olacağına inanıyorum. Daha 15-20 günümüz var. Bakalım neler olacak." şeklinde görüş belirtti.









Hakemi eleştirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, müsabaka hakemi Halis Özkahya ile Video Yardımcı Hakem Halil Umut Meler’i eleştirdi. "Nezaket çerçevesinde bazı şeyleri hatırlatmakta yarar görüyorum." diyen Terim, şöyle konuştu:

"Arda’ya yapılan kafa pozisyonunun hiç masum olmadığını Halil Umut Meler’in görmesi lazım. En azından çağırması lazım. Bu nasıl olur? Taylan’a yapılan hareketler var. Dikkat edilirse seviniriz. Taylan’ın 2 kez bileğine müdahale var. Arda’nınki anlatılacak gibi değil. Ayrıca Oğulcan’ın durdurulan pozisyonu var. Bizde o pozisyonun ofsayt olanından Rize’de Muslera’nın ayağı kırıldı. Rica ediyorum. Biraz daha hassas ve dikkatli olurlarsa sevinirim."

Terim, cezalı olduğu maçlarda alınan puanlarla ilgili soru üzerine, "Pandemi dönemindeki ceza sadece kulübede ve soyunma odasında olamamak. Seyircili maçlardaki ceza gibi değil. Burada yardımcı antrenörlerimin hakkını da vermek lazım. Benim yokluğumu hiç aratmadılar. Gayet iyi yönettiler. Bunu onlara borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili tartışmaları Galatasaray üzerinden yapılmaması gerektiğini dile getirerek, "Bizim 10-11 yabancıyla çıktığımız zaman bizle ilgili bu kritiği yapmak çok haksızlık olur. Biz, Türkiye’nin tek Avrupa şampiyonuyuz. Sahada dört yabancımız vardı. Biz, yabancılı yabancısız oynamaya alışkınız. Türkiye’nin en fazla şampiyon olan, en fazla kupa alan takımıyız. Bunların hepsini yabancılarla almadık. Türklerin de yabancıların da emeği oldu. Bunu kategorize etmek doğru bir hareket değil. Bugün 7 Türk oyuncuyla çıktık. Artık kısır tartışmaları özellikle Galatasaray’ın üzerinden yapmamak gerekir." ifadelerini kullandı.







