Fatih Terim'in sabrı taştı: Bir an önce toplarlan!

Son haftalardaki form düşüklüğüyle dikkat çeken Onyekuru’ya, Fatih Terim'den özel uyarılar... Terim, dünkü idmanda görüştüğü genç futbolcudan artık bencilliği bırakıp takım oyununa katkı sağlamasını istedi.

02 Mart 2019, Cumartesi 06:31
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Fatih Terim'in sabrı taştı: Bir an önce toplarlan!

Fatih hoca, son haftalarda beklentilerin altında kalan ve hücumda ezdiği toplarla tepki çeken Onyekuru ile dünkü idmanda özel bir görüşme yaptı.

Oyuncusundan kalan haftalara daha fazla motive olmasını isteyen Terim’in, “Ayağında bu kadar top tutmana gerek yok. Basit düşün, çevre kontrolünü yap. İçeride kim olursa olsun Diagne veya Mitroglou, senden isabetli orta yapmanı bekliyoruz. Gerekirse çizgiye kadar in ve yerden dışarıya topu kes, ama bir şekilde topu arkadaşlarınla buluştur. Kaptırdığın bütün toplar kalemize tehlike olarak dönüyor, hep beraber bir daha geri koşmaya çalışıyoruz. Çok zor bir şey istemiyoruz, bir an önce toparlan artık” dediği öğrenildi.

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