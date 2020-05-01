Fatih Terim'in mesajı Survivor'da gündem oldu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Survivor yarışmacılarından Ardahan'a mesaj gönderdi. Fatih Terim'in gönderdiği mesajı yarışmada, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı okudu. Terim'in yolladığı selamı yarışmada açıklayan programın yapımcısı Acun Ilıcalı "Ardahan, Fatih Terim'den sana selam var. 'Toprağıma selam söyle' dedi" ifadeleriyle Terim'in selamını iletti.

01 Mayıs 2020, Cuma 07:33 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in mesajı Survivor'da gündem oldu

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ardahan'a yolladığı mesaj gündem oldu. Survivor yarışmacılarından olan ve Adanalılığı ile bilinen Ardahan'a Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim selam yolladı.

Terim'in yolladığı selamı yarışmada açıklayan programın yapımcısı Acun Ilıcalı "Ardahan, Fatih Terim'den sana selam var. 'Toprağıma selam söyle' dedi" ifadeleriyle Terim'in selamını iletti.

Bu sözlerin ardından Ardahan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e teşekkürlerini iletti.

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