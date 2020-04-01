Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den prens göndermesi!
Fatih hocanın taburcu edilmesine kadar olan süreçte sosyal medyada zaman zaman yer alan, “Testleri neden paylaşmadılar, nasıl bu kadar çabuk iyileşti, gerçekten hasta değil”gibi çıkışlar, Terim Ailesi’nin tepkisini çekiyor.
Hocanın kızı Merve Terim Çetin, testi pozitif çıkan, ancak kısa sürede iyileşen 71 yaşındaki Prens Charles’ın haberini paylaşarak, “Hiç olur mu öyle şey Charles Bey, ya 14 gün hastanede kalmanız ya da ölmeniz gerekirdi, böyle korona mı olur? Kimi kandırıyosunuz siz! Tıp dünyası sizi incelemeli, sonuçları da hemen paylaşmalı”mesajıyla, babasını eleştirenlere tepki gösterdi.