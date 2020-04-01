Hocanın kızı Merve Terim Çetin, testi pozitif çıkan, ancak kısa sürede iyileşen 71 yaşındaki Prens Charles’ın haberini paylaşarak, “Hiç olur mu öyle şey Charles Bey, ya 14 gün hastanede kalmanız ya da ölmeniz gerekirdi, böyle korona mı olur? Kimi kandırıyosunuz siz! Tıp dünyası sizi incelemeli, sonuçları da hemen paylaşmalı”mesajıyla, babasını eleştirenlere tepki gösterdi.