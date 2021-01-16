Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin taktik provası dünkü antrenmanda yapıldı. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde, yarınki mücadelede Beşiktaş'ı yenerse liderlik koltuğuna oturacak olan Sarı-Kırmızılı ekipte tüm planlar 3 puan üzerine kuruluyor. Teknik direktör Fatih Terim, idmanın ardından oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Vodafone Park'taki derbinin birkaç açıdan önemine vurgu yapan Terim, "Hem puan hem de özgüven açısından sezonun en önemli sınavlarından birini vereceğiz. Maçın gidişatındaki her türlü senaryoya göre, bir dakika bile konsantrasyon bozmadan mücadele etmenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada taktik provada derbi 11'ini de deneyen Fatih hocanın, birkaç pozisyonda kesin kararını vermediği belirtiliyor.

İki bölgede belirsizlik

İleri uçta Diagne'yi oynatan Fatih hoca, kanatlarda Arda ile Oğulcan'a görev verdi. Orta sahada ise Taylan, Belhanda ve Emre Akbaba üçlüsü görev yaptı. Ancak Terim, özellikle forvet arkasında Emre Akbaba ile Emre Kılınç'ı oynatma arasında gidip geliyor. Sol bekte Emre Taşdemir'in sakatlığından dolayı Saracchi'nin yeri artık garanti. Sağ bekte ise Linnes ile Şener arasında bir tercih yapılacak. Burada da Terim'in Şener'i bir adım önde gördüğü belirtiliyor. Savunmada da Marcao'nun yanında Donk düşünülse de Luyindama'nın kupadaki performansı hocadan tam not almış durumunda. Bu nedenle Donk ve Luyindama arasında da Terim'i zorlu bir tercih bekliyor. Kalede ise Okan'ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Muslera'nın da yedek kulübesinde olma ihtimali var.

Metin Karabaş



