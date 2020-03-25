Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Terim şu ifadeleri kullandı;

"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."







