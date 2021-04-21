Kaleyi Muslera'ya emanet eden Terim, savunma dörtlüsünü; Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao ve Saracchi'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Taylan Antalyalı'yı sahaya süren Terim, hücum hattının sağında Feghouli, ortasında Fernandes ve Emre Kılınç'ı, solda ise Kerem Aktürkoğlu'nu 11'de oynattı. Fatih Terim'in gol yollarındaki tercihi ise Ryan Babel oldu.

ONYEKURU SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

Sarı-kırmızılı ekipte, karşılaşma öncesinde Henry Onyekuru şoku yaşandı. Nİjeryalı yıldız oyuncu mücadele öncesinde sağ üst arka adalesindeki ağrılar nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

SARI-KIRMIZILILARDA 6 EKSİK

Galatasaray'da Trabzonspor mücadelesinde 6 futbolcu görev alamadı. Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart ile 2 maç ceza alan Ryan Donk, bu maçla birlikte cezasını tamamlıyor.

Sakatlıkları bulunan Falcao, Yedlin, Linnes ve Onyekuru'nun yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan Mostafa Mohamed karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı ekip, eksik isimlerin çokluğuyla birlikte 21 kişilik maç kadrosuna 20 futbolcu dahil etti.

GALATASARAY'DA SINIRDA TEK İSİM VAR

Trabzonspor maçı öncesinde sarı-kırmızı ekipte sarı kart sınırında tek futbolcu bulunuyor. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Peter Etobo, sarı kart görmesi halinde Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmana Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

OLGUCAN KALKAN - MESUT IŞIK - İBRAHİM MAŞE / İSTANBUL,(DHA)-







