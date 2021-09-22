Süper Lig 'in 6. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray 'da teknik patron Fatih Terim, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sağlık ve atletik performans hocalarıyla bir araya geldiklerini ve bazı oyuncuları dinlendirmelerinin önemli olacağı kararınını aldıklarını vurgulayan Terim, ''İçlerinde milli maçları da tam oynayanlar var, Cicaldau gibi. Böyle bir karar aldık ama oynayan oyuncuların ellerinden geleni yapacaklarından eminim.'' dedi ve ekledi:

'Mecburen dışarıdalar'

''Bazı oyuncularımız sakat. Mecburen dışarıdalar. Bazı oyuncularımızı da dinlendirmek zorundayız. En azından onlarla başlamamak düşüncesi daha ağır bastı.''

'Ona daha toleranslı davranacağız'

''Assunçao'nun hepimizle olan ilişkisi ve antrenmandaki durumuyla birlikte bugün oynamasını son safha olarak düşünüyoruz. Ona daha toleranslı davranacağız. Adapte olacağına inanıyorum.''

'O da rekabet getirecek'

''Ne olursa olsun, formayı kazanmak için önemli bir uğraşta olacaklar. O da rekabet getirecek. Kim oynarsa oynasın, bir şeyin değişmeyeceği bir ortam sunacak bize.''







